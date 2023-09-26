«أدنوك» و«طاقة» تُنجزان صفقة تمويل مشروع بـ 8.3 مليارات درهم

أعلنت شركتا «أدنوك» و«أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة)، أمس، عن نجاح إنجاز صفقة تمويل بقيمة 8.3 مليارات درهم (2.2 مليار دولار) لتمويل مشروعهما الاستراتيجي الذي يهدف لتوفير إمدادات مستدامة من المياه إلى عمليات «أدنوك» البرية.

ويهدف هذا الاستثمار الاستراتيجي لاثنتين من كبرى شركات الطاقة في أبوظبي إلى تطوير وتشغيل مرافق لمعالجة مياه البحر بشكل مستدام، وتوريدها لعمليات «أدنوك» البرية في حقلي «باب»، و«بو حصا» في أبوظبي، بما يعزز جهود «أدنوك» الرامية لخفض الانبعاثات، وتطوير عملياتها لضمان مواكبتها للمستقبل.

وأفادت «أدنوك» في بيان، بأن ائتلاف الشركات، الذي يضم «أوراسكوم للإنشاءات» و«ماتيتو»، سيتولى أعمال إنشاء منشأة مركزية عالمية المستوى لمعالجة مياه البحر وشبكة لنقل وتوزيع المياه المعالجة.

وتمتلك «أدنوك» و«طاقة» حصة الأغلبية في شركة المشروع بنسبة 51% (25.5% لكل منهما)، فيما يمتلك ائتلاف شركات الإنشاء الحصة المتبقية فيها (49%).

وسيتم تطوير المشروع وفق نموذج البناء، والتملك، والتشغيل، ثم نقل الملكية (BOOT)، على أن تُنقل ملكية المشروع بالكامل إلى «أدنوك» بعد مرور 30 عاماً من التشغيل.

وسيتم تمويل المشروع من قِبل تسعة بنوك محلية ودولية، بما فيها بنك أبوظبي الأول، وبنك الخليج الدولي، وبنك «ناتيكسيس»، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات للتنمية، وبنك وربة، وذلك عبر توفير مجموعة من تسهيلات التمويل التجارية والإسلامية.

أما المبلغ المتبقي من كلفة المشروع فسيتم توفيره من قبل الشركاء حسب حصص الملكية.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»، عبدالمنعم سيف الكندي، إن «هذا الاستثمار الاستراتيجي المستدام يعد مثالاً آخر على جهود ومبادرات (أدنوك) لخفض انبعاثات عملياتها وتطويرها وضمان مواكبتها للمستقبل في سعيها للمساهمة في تمكين الانتقال في قطاع الطاقة».

وأضاف أنه من المتوقع إعادة توجية أكثر من 60% من قيمة هذا المشروع إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، جاسم حسين ثابت: «سيمكننا هذا التعاون بين الشركتين الرائدتين في القطاع (طاقة) و(أدنوك) من إنجاز مشروع مستدام عالمي المستوى يحدّ من استهلاك الكهرباء، ويعزز جهودنا نحو ضمان أمن الطاقة».

خفض استهلاك الكهرباء

من المتوقع أن يسهم المشروع الجديد في خفض استهلاك الكهرباء التي تحتاجها عمليات حقن المياه بنسبة تصل إلى 30%، وذلك من خلال استبدال نظام المياه الجوفية العميقة عالية الملوحة المستخدم حالياً في الحقول.

ويُتوقع أن يحصل المشروع على كامل احتياجاته من الكهرباء المُولَّدة من مصادر نظيفة.

• إعادة توجيه أكثر من 60% من قيمة المشروع إلى الاقتصاد المحلي.