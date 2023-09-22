«تشينجر» تحصل على تصريح تقديم خدمات مالية من «أبوظبي العالمي»

حصلت شركة «تشينجر.إيه إي ليمتد»، العاملة في تقديم خدمات حفظ العُملات المشفرة المتميزة والمخصصة لحماية وإدارة الأصول الرقمية، على تصريح تقديم خدمات مالية «FSP» من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.

وأفاد بيان صادر، أمس، بأنه بهذا الترخيص، أصبحت «تشينجر» معتمدة رسمياً لتقديم خدماتها للأفراد الذين يبحثون عن منصّة موثوقة للاحتفاظ بعُملاتهم المشفرة.

وتُعدّ خدمة حفظ العُملات المشفرة الخاصة بـ«تشينجر»، نظاماً متعدد الإمكانات وسهل الاستخدام، يوفر للعملاء الحماية اللازمة لأصولهم الافتراضية، حيث يمكن للأفراد من جميع أنحاء العالم استخدام تطبيق الهاتف المحمول لحفظ أصولهم الرقمية.