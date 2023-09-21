إنجاز مشروع شلالات حتا المستدامة نهاية 2023

تفقد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، الأعمال الإنشائية لمشروع شلالات حتا المستدامة، بكلفة تبلغ نحو 46 مليون درهم، كجزء من مسؤوليتها المجتمعية ليكون هذا المشروع المتوقع الانتهاء منه بنهاية العام الجاري، واجهة سياحية مميزة.

وقال الطاير في بيان صادر أمس، إن الهيئة تنفذ مشروع شلالات حتا المستدامة بهدف إيجاد بيئة طبيعية مستدامة، ‏بالإضافة إلى تطوير المنطقة وتحويلها إلى مساحات ترفيهية ومناطق جذب سياحية ‏في دولة الإمارات.

وأضاف أن المشروع يشتمل على إنشاء قناة مائية ‏طبيعية من الشلال تتماشى مع طبيعة المنطقة في حتا لتشكل ‏حولها مساحات خضراء ‏تقسم المشروع إلى أربع واحات رئيسة، تمثل فرصاً استثمارية لمتاجر التجزئة التي تضم ‏المقاهي ‏والمطاعم وملاعب للأطفال، فضلاً عن متاجر بيع العسل الطبيعي ‏والمنتجات المحلية والهدايا التذكارية.

وأشار إلى أن المتاجر ستقدّم كمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى مواطني منطقة حتا لخلق فرص عمل إضافية وتلبية احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وأكد الطاير: «نحرص في تنفيذ مشروع (شلالات حتا المستدامة) على استخدام أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً وأماناً لتلائم الظروف الجيولوجية لمنطقة حتا، مع مراعاة أعلى المعايير البيئية العالمية للحفاظ على محمية حتا الجبلية وليتناغم المشروع مع محيطه في منطقة حتا، ويقدّم تجربة نوعية وفريدة لسياح دولة الإمارات والمساهمة في إبراز الجمال الكائن في المناطق الجبلية بالدولة».