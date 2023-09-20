«دبي الدولي» يتصدر مؤشر الربط الجوي لآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط

احتل مطار دبي الدولي المرتبة الأولى في مؤشر الربط الجوي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وفقاً لمجلس المطارات الدولي.

وكشف المجلس في تقرير أصدره أخيراً عن نمو بنسبة تزيد على 26% في إجمالي الربط الجوي في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي مقارنة بعام 2019، حيث شهد الربط الجوي المباشر بالوجهات في أميركا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا انتعاشاً قوياً بعد جائحة «كوفيد-19»، مشيراً إلى أن هذا النمو قادته شركات الطيران الاقتصادي، بينما شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ انخفاضاً بنسبة 38% خلال الفترة نفسها.

ويرتبط مطار دبي الدولي حالياً بأكثر من 255 وجهة في 104 دول عبر أكثر من 90 شركة طيران دولية.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث: «نشعر بالفخر بتصدر مطار دبي الدولي قائمة مؤشر أكثر المطارات ربطاً للرحلات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط».

وأضاف أن «هذا الإنجاز يعد شهادة على تفاني فريق عملنا وشركائنا الاستراتيجيين، ويؤكد مجدداً التزامنا بتوفير تجربة سفر سلسة لضيوفنا المسافرين من جميع أنحاء العالم»، مؤكداً: «سنواصل العمل على الارتقاء بتجربة السفر وربط العالم بعضه ببعض من خلال تعزيز التفاعل بين الثقافات والتجارب المختلفة».

من جهته، قال مدير عام مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، ستيفانو بارونشي، إن «تحقيق مطار دبي المركز الأول في تصنيف الربط الجوي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، يؤكد التزامه بتوفير منظومة ربط جوي مباشر وغير مباشر رفيعة المستوى».

وأشار إلى أن «مطار دبي عزز مكانته الرائدة في هذا التصنيف من خلال تحسين عمليات الربط بعد الوباء العالمي، حيث شهد الربط الجوي نمواً بنسبة 17% مقارنة بعام 2019، وهو الالتزام الذي أسهم بشكل مباشر في تعزيز اقتصاد المنطقة والتجارة العالمية».

الربط الجوي

أُعد تقرير الربط الجوي للمطارات بالشراكة مع «برايس ووترهاوس كوبرز»، حيث يقيس قدرة المسافرين على الوصول إلى شبكة النقل الجوي العالمية من خلال الرحلات المباشرة أو غير المباشرة مع الأخذ في الاعتبار جودة الخدمة لكل عملية ربط جوي، مثل اختيار الوجهة، وتكرار الخدمة، وتحويل الرحلات، والسعر، وتجربة السفر بشكل عام.

• مطار دبي سجل نمواً بنسبة 17% في منظومة الربط الجوي خلال 2022.



