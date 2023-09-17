«ديوا»: 3614 مواطناً ومواطنة يعملون في مختلف التخصصات

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» أن نسبة التوطين في الإدارة العليا في الهيئة بلغت 87.9%، وفي الإدارة الوسطى 70.9%، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد سيرها على الطريق الصحيح لاستقطاب الكفاءات الوطنية، وزيادة أعداد المواطنين العاملين فيها.

وأفادت الهيئة بأن عدد الموظفين المواطنين في الهيئة يبلغ 3614 مواطناً ومواطنة في مختلف التخصصات والمستويات الإدارية، من بينهم 2200 موظف وموظفة يعملون في تخصصات فنية، فيما يشمل هذا العدد 574 مهندسة مواطنة.

وبحسب «ديوا»، تبلغ نسبة الموظفات المواطنات في الهيئة 84% من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة، وترتفع هذه النسبة إلى 85.5% في القطاع الهندسي.

الكفاءات الوطنية

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تضع الهيئة استقطاب وتمكين الكفاءات والمواهب الوطنية في مقدمة أولوياتها، وتحرص على الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الوطنية، وتعزيز إنتاجيتها وكفاءتها، ورفع مشاركتها في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والقطاعات الحيوية، وتزويد الموظفين المواطنين بأدوات المستقبل لمواكبة أحدث المستجدات والاستعداد للتحديات الحالية والمقبلة».

وأضاف: «نؤمن في الهيئة بأن كوادرنا الإماراتية هي عماد نجاحنا في ضمان مواصلة مسيرة تميز الهيئة وريادتها على مستوى العالم، وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

وأكد الطاير: «التزام الهيئة بتعزيز التوطين في مختلف قطاعاتها، وتتبنى استراتيجية متكاملة لدعم التوطين وإعداد مواطني دولة الإمارات لشغل جميع الوظائف الهندسية والفنية والإدارية في الهيئة، ومواصلة استقطاب الكوادر المواطنة سواء من أصحاب الخبرات أو الخريجين الجدد، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لإعداد الشباب المواطن لتولي زمام القيادة في قطاعي الطاقة والمياه».

بدوره، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة، الدكتور يوسف الأكرف: «تعتبر الهيئة من أكبر المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات استقطاباً للمواطنين، حيث تحرص على توظيف وتأهيل وتطوير الكوادر المواطنة».

مركز البحوث

وأوضحت «ديوا» أن مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة يحتضن نخبة من الكفاءات والمهارات الوطنية، إذ يضم 52 باحثاً وباحثة من بينهم 31 من حملة الدكتوراه والماجستير، فيما وصلت نسبة التوطين في المركز إلى 71.15%، وعدد الموظفات الإماراتيات 19 موظفة من بينهن موظفات حاصلات على مؤهلات علمية عالية في المجالات العلمية والهندسية.

مركز الابتكار

بدوره، يضم مركز الابتكار باقة من الكفاءات الشابة الإماراتية، ومن حملة الدكتوراه والماجستير، فضلاً عن مؤهلات علمية عالية في المجالات العلمية والهندسية، ووصلت نسبة التوطين إلى 77%.

وحصل المركز على علامة «بمجهود الشباب» كأول وأكبر مركز حكومي يتم إدارته من فئة الشباب.

«شباب الطاقة النظيفة»

من جهته، أطلق مركز الابتكار برنامج «شباب الطاقة النظيفة» لاستهداف المواهب وقادة الطاقة الشباب من مختلف المجالات، لتطوير معارفهم وخبراتهم في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

وحتى الآن تم إطلاق ثلاث دفعات من البرنامج، واستقطبت الدفعة الثالثة من البرنامج 25 من خريجي أو ممن يدرسون في المرحلة الجامعية من 30 مؤسسة أكاديمية معتمدة من جامعات دولة الإمارات في 15 مجالاً.

وشهد البرنامج على مدار الدفعتين السابقتين تخريج 50 منتسباً من المواهب وقادة الطاقة الشباب.

أكاديمية «ديوا»

أطلقت «ديوا» أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي الثانوية في عام 2013 بالتعاون مع المجلس البريطاني للتكنولوجيا وإدارة الأعمال، بهدف إعداد جيل جديد من المواطنين يعي أهمية العمل المهني ويدرك مصلحة الوطن في الانتساب إلى برنامج علمي وتقني رائد يعزز من جهود دولة الإمارات في توطين الوظائف الفنية في قطاعي الطاقة والمياه.

وقد استقبلت الأكاديمية منذ تأسيسها وحتى اليوم 534 طالباً، كما تخرج فيها 351 خريجاً يعملون الآن في قطاع توزيع الطاقة، وقطاع إنتاج الطاقة والمياه، وقطاع نقل الطاقة، وقطاع المياه والهندسة المدنية في الهيئة.