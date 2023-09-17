«اليونيدو» تدعم إنشاء مجمعات صناعية بيئية أكثر استدامة

شرعت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، في العمل على إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج العالمي للمجمعات الصناعية البيئية «GEIPP»، لمساعدة الاقتصادات الناشئة والنامية على إنشاء مجمعات صناعية أكثر تنافسية واستدامة. وأوضحت المنظمة، أن المرحلة الثانية من البرنامج «GEIPP II» تمتد لخمس سنوات، بهدف تنفيذ البرنامج بشكل شامل وتسهيل استفادة المجمعات الصناعية بالعديد من البلدان النامية، وإظهار جدوى وفوائد مناهج المجمعات الصناعية البيئية، لاسيما بالنسبة لزيادة الإنتاجية وتحسين الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للشركات. وثمنت منظمة «اليونيدو»، مساهمة سويسرا بمبلغ 17.7 مليون فرنك سويسري، لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، الذي يركز على تطوير خطط ومعايير الاعتراف بالمجمعات الصناعية البيئية وتوفير المساعدات الفنية.