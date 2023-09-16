انخفاض في أسعار تذاكر الطيران يفوق 50% خلال سبتمبر

قال مسؤولو وكالات سفر في الدولة إن هناك تراجعاً يفوق 50% في أسعار تذاكر وعروض السفر اعتباراً من شهر سبتمبر الجاري، مقارنة بأسعارها خلال أشهر الصيف، ما دعم الطلب على السفر بنسب تفوق 20%، متوقعين أن يستمر الانخفاض خلال شهر أكتوبر المقبل، على الأقل.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، أن السفر يتركز خلال هذه الفترة على الشباب والأفراد والعائلات، التي لا ترتبط بالموسم الدراسي، فضلاً عن السفر المرتبط بالأعمال، مشيرين إلى أن السفر يتركز على بعض الوجهات القريبة والباردة نسبياً.

عروض السفر

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «بالحصا للسياحة والسفر»، ناروز سركيس، إن «هناك تراجعاً في أسعار عروض السفر، التي تشمل تذاكر السفر والإقامات الفندقية والمواصلات، بنسب تفوق 50% خلال شهر سبتمبر الجاري، مقارنة بفترة الصيف، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً، خصوصاً مع تزايد الطلب، ما دعم الطلب على السفر في شهر سبتمبر، خصوصاً للمسافرين الذين لم يسافروا صيفاً، وغير المقيدين بإجازات المدارس».

وأوضح سركيس أن «السفر في شهر سبتمبر، يتركز على بعض الوجهات الباردة نسبياً والقريبة، مثل إسطنبول وجورجيا وأرمينيا وغيرها، كما تتميز معظم حجوزات السفر بأنها قصيرة، ولا تتجاوز الأسبوع، في معظمها»، مشيراً إلى أن «عروض السفر تستمر أيضاً خلال شهر أكتوبر، على الأقل».

ولفت إلى أن «أسعار عروض السفر لدولة مثل مصر، انخفضت من 3500 و4000 درهم، في فترة الصيف، إلى 1700-1900 درهم، حسب الناقلة وموعد السفر والعودة خلال سبتمبر، بنسب انخفاض تزيد على 50%. كما تراجعت أسعار عروض إسطنبول من 5500 و6000 درهم، إلى 3800 و4000 درهم، بنسب انخفاض راوحت بين 31 و33.3%. وتراجعت أسعار عروض جورجيا من 3000 و3500 درهم، إلى 2000 و2500 درهم، بنسب انخفاض راوحت بين 28.6 و33.3%».

انخفاض التذاكر

وقال المدير العام لشركة «الياسمين للسفر والسياحة»، صلاح خالد سالم، إن «هناك طلباً على السفر خلال شهر سبتمبر الجاري، بنسب تفوق 20%، مقارنة بالفترة

نفسها من العام الماضي، مدعوماً بانخفاض أسعار تذاكر السفر إلى بعض الوجهات الرئيسة، مقارنة بأسعارها خلال فترة الصيف، بنسب تفوق 50%».

وأوضح سالم أن «أسعار التذاكر، ذهاباً وعودة، لوجهة مثل مصر، انخفضت على سبيل المثال، على إحدى شركات الطيران الاقتصادي، من 2600 درهم، في المتوسط، خلال فترة الصيف، إلى 1100 درهم، في سبتمبر الجاري، بنسبة انخفاض 57.6 %. كما انخفضت أسعار تذاكر السفر، ذهاباً وإياباً إلى الأردن، من 2700 درهم، في المتوسط، على شركات طيران اقتصادي، إلى اقل من 1000 درهم، في المتوسط، بنسبة انخفاض تفوق 63%. في حين انخفضت أسعار تذاكر لوجهات آسيوية من 4000 و5000 درهم، في المتوسط، خلال فترة الصيف إلى 2500 و 2800 درهم، في سبتمبر الجاري، حسب الناقلة وتوقيت السفر، بنسبة انخفاض راوحت بين 37.5% و44%. كما انخفضت أسعار تذاكر إلى بانكوك من 2800 إلى 1800 درهم، على الأكثر حالياً، بنسبة انخفاض تصل 35.7 %».

ولفت سالم، إلى أن الطلب على السفر خلال الفترة الراهنة، يتركز في معظمه، على الشباب والأفراد والعائلات، التي لا ترتبط بالموسم الدراسي، فضلاً عن بعض حجوزات السفر المرتبطة بالعمل، مع انتهاء الصيف، وبدء موسم سياحة الأعمال في بعض الدول، مشيراً إلى أن «السفر يتركز على وجهات قريبة نسبياً وتتميز ببرودة الجو، مثل أذربيجان وبولندا والمالديف وروسيا، فضلاً عن وجهات المقيمين التقليدية مثل مصر والأردن ولبنان». وتوقع أن يمتد الانخفاض إلى شهر أكتوبر.

الوجهات الرئيسة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «نيرفانا للسفر والسياحة»، علاء العلي، إن «هناك انخفاضاً في أسعار تذاكر السفر، في شهر سبتمبر الجاري، بنسب تجاوزت 40% للوجهات الرئيسة، مقارنة بأسعارها في أشهر الصيف الثلاثة السابقة، نتيجة لتراجع الطلب على السفر، بعد بدء الموسم الدراسي وانتهاء الإجازات الصيفية».

وأوضح العلي، أن «الانخفاض في أسعار التذاكر، دعم الطلب على السفر، خلال الفترة الراهنة، بنسب تفوق 20%، بعد أن وجد كثيرون أن أسعار التذاكر في مستويات مقبولة، خصوصاً بالنسبة للذين لم يسافروا في الصيف»، مشيراً إلى أنه «من المتوقع أن يستمر الانخفاض خلال شهر أكتوبر المقبل على الأقل».

ونوه إلى أن السفر حالياً يشمل سياحة الأعمال بسبب انتهاء الإجازات في موسم الصيف وبدء الفعاليات في العديد من الدول، فضلاً عن السفر للترفيه، مشيراً إلى أن الوجهات التي يوجد عليها طلب حالياً تتضمن لندن ودول أوروبا بصفة عامة والولايات المتحدة، فضلاً عن بعض الوجهات الآسيوية والعربية القريبة.

• تراجع أسعار التذاكر دعم الطلب على السفر للمسافرين الذين لم يسافروا صيفاً، وغير المقيدين بإجازات المدارس.

• معظم حجوزات السفر تتسم بأنها قصيرة، ولا تتجاوز الأسبوع في معظمها.