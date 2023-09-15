«أبوظبي للاستثمار» تطلق أول شركة لإدارة الأصول الاستثمارية

أعلنت شركة أبوظبي للاستثمار، أمس عن إطلاق «إنفيست إيه دي غلوبال إست منجر» Invest AD Global Asset Manager، وهي أول شركة تحصل على ترخيص نشاط إدارة صناديق الأصول الاستثمارية بموجب اللوائح الجديدة لهيئة الأوراق المالية والسلع.

وستعمل الشركة الجديدة على إطلاق منتجات استثمارية في فئات الأصول والأسهم البديلة، بالشراكة مع الشركات العالمية الرائدة في إدارة الأصول. وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للاستثمار، محمد بهزاد سليمي، إنه «تم تصميم اللوائح الجديدة لهيئة الأوراق المالية والسلع لتنشيط قطاع إدارة الأصول في دولة الإمارات»، مشيراً إلى أن «تأسيس هذه الشركة يأتي التزاماً منا للعب دور قيادي في دعم تلك الجهود».

وأضاف أن «الشركة تهدف إلى تزويد المستثمرين في دولة الإمارات بحلول استثمارية متطورة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم الاستثمارية»، مشيراً إلى أن «الشركة ستقوم أيضاً باستثمار رأس المال الأولي في منتجاتها، ما يوفر للمستثمرين راحة إضافية».

وذكر سليمي أنه «مع سجل شركة أبوظبي للاستثمار الممتد لأكثر من 45 عاماً، فإننا نؤمن بأن الشركة الجديدة مؤهلة لتلبية الطلب المتنامي على الحلول الاستثمارية المتميزة في المنطقة، ونحن ملتزمون بالعمل جنباً إلى جنب مع عملائنا لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم الاستثمارية».