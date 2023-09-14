غرفة دبي العالمية تنظم فعالية «سلسلة التوسّع العالمي»

نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أخيراً، الفعالية الثانية من «سلسلة التوسّع العالمي» التي تستهدف دعم النمو الدولي للشركات المحلية، وتعزيز توسع شركات الإمارة في الأسواق العالمية.

وركزت الفعالية على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للتوسع في قطاعات البناء والتشييد ومواد البناء والمركبات والإلكترونيات والسلع، إضافة إلى الشركات ذات القدرات التصديرية. وأفادت غرفة دبي العالمية بأن الفعالية تندرج ضمن مبادرة «دبي غلوبال»؛ إذ توفر مساراً لدعم لقاءات «الأعمال»، وأبحاث الأسواق حول الجدوى وسهولة الوصول، إضافة إلى مساعدتها في التوسع للأسواق العالمية من خلال التصدير والاستثمار.

وحضر الفعالية أكثر من 70 شركة تعرف ممثلوها إلى الخدمات التي تقدمها المكاتب الخارجية للغرفة والبعثات التجارية. وتم تقديم لمحة شاملة ومبادئ إرشادية لمراحل دخول السوق، وحلول التمويل التجاري، إضافة إلى استعراض إحدى قصص النجاح التي دعمتها الغرفة لتوسع الأعمال.