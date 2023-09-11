«أمانات القابضة» تدخل في شراكة تعاون بمشروعات الرعاية الصحية بالسعودية

أعلنت كل من «شركة أمانات القابضة» الاستثمارية العاملة في قطاعي «الرعاية الصحية» و«التعليم»، و«شركة مدى الدولية القابضة» العاملة في مجال تطوير البنية التحتية في السعودية، عن شراكتهما وتعاونهما في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة الصحة في السعودية، والتي تركز على قطاع الرعاية وإعادة التأهيل على المدى الطويل.



شراكة استراتيجية

وأفاد بيان بأن الشراكة بين «أمانات القابضة» و«مدى الدولية القابضة» تسهم في التأسيس لشراكة استراتيجية قوية تتمتع بخبرات واسعة في السعودية، تضعهما في وضع مثالي يسمح لهما بتحقيق المزيد من فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى الإقليمي، وتسريع خطط «أمانات» التوسعية في المملكة.

وبحسب البيان، تُعد «أمانات» عبر منصتها: «أمانات للرعاية الصحية» التي تضم مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل، شركة رائدة في مجال الرعاية الممتدة لحالات ما بعد الإصابات الحادة في دول مجلس التعاون الخليجي. كما تُعد «شركة مدى الدولية القابضة» من أهم مطوري مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السعودية، وتلعب دوراً مهماً في تنفيذ العديد من المشروعات، بما في ذلك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، وشركة المطاحن الحديثة، و«سيتي كول».

وتم التوقيع على الشراكة في المقر الرئيسي لـ«شركة مدى الدولية» بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة «أمانات القابضة»، حمد الشامسي، ورئيس مجلس إدارة «مدى الدولية القابضة»، الدكتور إبراهيم سليمان الراجحي، والرئيس التنفيذي لمجموعة مركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل، الدكتور هوارد بودولسكي، والرئيس التنفيذي لشركة مدى الدولية القابضة، عبدالمحسن عبدالله البازعي.



استراتيجية «أمانات»

وقال رئيس مجلس إدارة «أمانات»، حمد الشامسي، إن «توقيع الاتفاقية مع (مدى الدولية القابضة) خطوة مهمة نحو تحقيق استراتيجية (أمانات) في توفير خدمات استثنائية»، لافتاً إلى أن الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في العمل على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية وإعادة التأهيل طويل الأمد في المملكة.

وأضاف: «ستلتزم (أمانات القابضة) مع شريكتها (مدى الدولية القابضة)، بتقديم خدمات رعاية صحية بمستوى عالمي، إذ ستعمل المؤسستان معاً على المساهمة في تحقيق رؤية الرعاية الصحية في المملكة والارتقاء بها إلى آفاق جديدة».



رؤية مشتركة

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «مدى الدولية القابضة»، الدكتور إبراهيم الراجحي، إن «الشراكة مع (أمانات القابضة)، تعزز من رؤيتنا المشتركة لتطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في المملكة، ومعالجة الفجوة بين العرض والطلب في خدمات الرعاية الصحية الممتدة، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين والمقيمين، لا سيما أننا ملتزمون بتوفير خدمات ومرافق رعاية صحية عالمية المستوى. كما تُعد هذه الشراكة بمثابة شهادة على تفانينا في تحقيق هذا الهدف، ونحن نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع (أمانات القابضة)، والاستفادة من خبراتنا ومواردنا المشتركة لدفع الابتكار والتميز في قطاع الرعاية الصحية».



شركة «أمانات»

يذكر أن «أمانات القابضة» هي أكبر الشركات المتكاملة العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم على الساحة الإقليمية بإجمالي رأسمال مدفوع يبلغ 2.5 مليار درهم. وتعمل الشركة المدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2014 على تأسيس والاستحواذ على الشركات العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم ودمجها بنموذج أعمالها، إلى جانب تطوير وإدارة وتشغيل هذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.