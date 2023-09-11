تعاون يعزز مشروعات الشركات الإماراتية في تطوير قطاع التكنولوجا بأنغولا

وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، التابعة لحكومة دولة الإمارات، مع مكتب أبوظبي للصادرات، وثيقة تأمين لدعم تنفيذ مشروع التحول الرقمي في أنغولا، الأمر الذي يؤكد التزام دولة الإمارات بدعم التقدم التكنولوجي وتعزيز نمو الأعمال العالمية.

ويهدف التعاون إلى توفير التمويل للمشروعات التي تتولاها الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، مثل شركة «بريسايت» (Presight) التي حصلت على تمويل من «مكتب أبوظبي للصادرات» مدعوماً بتأمين من شركة الاتحاد لائتمان الصادرات من أجل تنفيذ مشروع لتعزيز قطاع التكنولوجيا في أنغولا.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، رجاء المزروعي: «تواصل دولة الإمارات ترسيخ ريادتها العالمية، ويأتي هذا التعاون بهدف دعم رواد الصناعة في الإمارات ليعزز رؤيتنا المشتركة للمستقبل، ويسهم في تمكين الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، لتحسين موقعها على الصعيد العالمي، الأمر الذي يؤكد على المكانة الدولية لدولة الإمارات، والثقة العالمية في الاقتصاد الحيوي والفعال لدولة الإمارات والدور المحوري الذي تقوم به شركة الاتحاد لائتمان الصادرات».

من جانبه، قال المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، محمد سيف السويدي، إن «توقيع هذه الوثيقة يسلط الضوء على التزام مكتب أبوظبي للصادرات الراسخ بدفع التقدم التكنولوجي في أنغولا مع دعم شركاتنا الوطنية، كما يمكّن هذا التعاون شركات مثل (بريسايت) من التوسّع عالمياً، ويدعم مهمتنا المتمثلة في تعزيز الاقتصاد الوطني ومكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال».

يذكر أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وسّعت أعمالها في القارة الإفريقية أخيراً من خلال توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع بنوك وشركات تأمين في إثيوبيا، إذ تهدف هذه المذكرات إلى فتح آفاق الفرص التجارية والاستثمارية، وتعزيز اعتماد حلول التأمين المبتكرة، وتمكين الشركات الإماراتية لتعزيز مكانتها في طليعة نمو السوق العالمية.

وتؤكد هذه الشراكات على تركيز «الاتحاد لائتمان الصادرات» على رعاية التحالفات الاقتصادية ودعم قطاع التجارة والصادرات، وتحفيز التوسع التجاري المستدام في جميع أنحاء إفريقيا.