«فلاي دبي» تشغل رحلات يومية إلى القاهرة

أعلنت «شركة فلاي دبي»، عن إطلاق رحلاتها إلى القاهرة، كاشفة أن الرحلات اليومية إلى «مطار سفنكس الدولي» بالقاهرة تبدأ اعتباراً من 28 أكتوبر 2023، لتلبية الطلب المتزايد على السفر بين القاهرة ودبي.

وأفادت الناقلة بأنه ومع إطلاق الرحلة اليومية إلى القاهرة، فإنها ستخدم السوق المصرية بإجمالي 17 رحلة أسبوعياً، بما في ذلك رحلاتها اليومية إلى «مطار برج العرب الدولي» بالإسكندرية، لتوسع الناقلة بذلك شبكتها في إفريقيا، لتصل إلى 12 وجهة مع إضافة القاهرة، ومومباسا في كينيا، إلى شبكتها المتنامية. وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «فلاي دبي»، حمد عبيد الله: «يسعدنا أن نعلن عن بدء خدماتنا إلى القاهرة اعتباراً من أكتوبر، إذ تحرص الناقلة على تسهيل حركة التجارة والسياحة بين الدول، وتمكين المزيد من الناس من السفر بسهولة».