بيع فيلا بـ202 ملايين درهم في نخلة جميرا

شهدت السوق العقارية في دبي، صفقة قياسية جديدة لبيع فيلا في ضمن مشروع «أيومي» بمنطقة «نخلة جميرا» مقابل 202 ملايين درهم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت مساحة الفيلا نحو 24.921 ألف قدم بقيمة 8105 درهم للمتر الواحد.

وفي الساعة الأولى من التعاملات العقارية، سجلت المبيعات نحو 755 مليون درهم بعد 192 معاملة، تضمنت بيع 133 وحدة سكنية، و26 فيلا، و33 قطعة أرض.

ومن جانبه قال الخبير العقاري وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن السوق العقاري في دبي يواصل تحقيق أداء تاريخي متميز ونمو مستمر ومستدام، من خلال العزف على أوتار الأرقام القياسية شهرا تلو الأخر بالإضافة إلى توفير المزيد من الخيارات للاستثمار في السوق العقاري، وزيادة شفافية هذا القطاع الحيوي بشكل يساهم في تعزيز مكانة الإمارة عالميا بوصفها إحدى أهم الوجهات للاستثمار العقاري.