الطلب على رحلات طيران إلى الإمارات يتخطى مستويات 2019

أظهرت بيانات نشرتها شركة «سكيفت» للأبحاث، أن معدلات الطلب والبحث عن رحلات طيران إلى دولة الإمارات والإقامات الفندقية في الدولة، تخطت مستويات عام 2019 بنسب كبيرة، لتصبح الإمارات ضمن قائمة أبرز الأسواق العالمية التي شهدت تعافياً تاماً في قطاع السياحة والسفر، استناداً على بيانات يونيو 2023.

وذكرت الشركة أن الإمارات حلت في المركز الخامس عالمياً من حيث تعافي معدل الحجوزات المؤكدة للسياحة والزيارة، وفقاً لأحدث بيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، مشيرة إلى أن مبيعات حجوزات الرحلات الجوية المؤكدة إلى دولة الإمارات أقل بنسبة 4% فقط خلال يونيو 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019. وأوضحت أن السوق الإماراتية حلت في المركز الرابع عالمياً من حيث النمو في مؤشرات أسعار الغرف الفندقية خلال يونيو 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وكانت الإمارات، حلت في المركز الثاني عالمياً كأكثر الوجهات نمواً في أعداد الزوّار الدوليين خلال العام الماضي، مع تجاوز الأعداد مستويات عام 2019، وفقاً للتقرير السنوي لعام 2023 الذي أصدرته شركة «سكيفت» للأبحاث، ومقرها مدينة نيويورك الأميركية.

وأكدت الشركة أن دولة الإمارات لاتزال الوجهة الأكثر زيارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتصدرت الإمارات خلال النصف الأول من عام 2023 مشهد السياحة العالمي، حيث نجحت في المحافظة على ريادتها الإقليمية والعالمية وجهة متميزة ومكاناً مفضلاً للزيارة والإقامة والعمل.

وحقق القطاع السياحي في الدولة أداء استثنائياً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حيث أثبتت الأرقام والنتائج المسجلة نجاح الخطط والاستراتيجيات التي اعتمدتها دولة الإمارات لتطوير هذا القطاع الحيوي، والوصول إلى مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، ومنها جذب استثمارات سياحية للدولة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل فندقي.

• السوق الإماراتية الرابعة عالمياً في نمو مؤشرات أسعار الغرف الفندقية خلال يونيو 2023.