بنك وطني يكافئ سائقي "كريم" برحلات جوية مجانية

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن تعاونه مع شركة "ماستركارد" لتقديم رحلات جوية مجانية لسائقي مركبات شركة "كريم" في دولة الإمارات بهدف زيارة عائلاتهم في لاهور بباكستان كبادرة شكر وتقدير للجهود التي يبذلونها يومياً.

وفي إطار هذه الحملة، قام بنك الإمارات دبي الوطني و"ماستركارد" بتغطية جميع نفقات السفر، بما في ذلك الرحلات الجوية والمصاريف اليومية الأخرى لـ10 سائقين متميّزين، علماً أنّ بعضهم لم يقم بزيارة بلده الأمّ منذ أكثر من عامين للتمكّن من تحويل راتبهم الشهري لعائلاتهم عوضاً عن إنفاقه على تذاكر السفر.

وذكر بان صادر اليوم، أنه تمّ إطلاق هذه المبادرة تقديراً لجهود السائقين الملحوظة ومكافأةً لأفضل سائقي السيارات المخصّصة لنقل الركاب وخدمات التوصيل في "كريم".

وقال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسّس في شركة "كريم"، مدثر شيخة: "نشعر بامتنان كبير لما يظهره شركاؤنا في بنك الإمارات دبي الوطني و(ماستركارد) من كرم وتقدير لسائقينا عبر منحهم رحلات جوية مجانية لرؤية عائلاتهم في لاهور".

وأضاف: "يسرّنا جداً أن نرى مثل هذه الجهات البارزة تعبّر عن تقديرها لجهودهم على قدر تقدرينا لهم فرداً فرداً، فالكثير من السائقين لدينا يدّخرون رواتبهم الشهرية لتحويلها لعائلاتهم في باكستان وما من شعور أفضل اليوم من لمّ شملهم خلال هذا الصيف".

من جانبه، قال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني، مروان هادي: "يسرنا المشاركة في هذه المبادرة الكريمة الهادفة إلى لمّ شمل سائقي (كريم) مع عائلاتهم كعربون شكر وتقدير لما يبذلونه من جهود ملحوظة في خدمة المقيمين في الدولة وزوارها".

وأضاف: "انطلاقاً من مكانتنا كمجموعة مصرفية رائدة على مستوى المنطقة، لطالما حرصنا في بنك الإمارات دبي الوطني على دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى إحداث فارق ملحوظ في حياة الأفراد والمجتمعات على امتداد دولة الإمارات والأسواق التي نعمل فيها بشكل عام".