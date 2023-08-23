«طيران الإمارات» تنقل 14 مليون مسافر خلال 3 أشهر

سجّلت «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة دولية في العالم، واحداً من أقوى فصول الصيف من حيث حركة المسافرين على الإطلاق، إذ نقلت أكثر من 14 مليون مسافر، بمتوسط ملاءة مقاعد يزيد على 80% عبر شبكتها العالمية، وذلك بين يونيو وأغسطس 2023.

وتظهر اتجاهات حجوزات «طيران الإمارات» للأشهر المقبلة، طلباً قوياً متواصلاً على السفر الدولي عبر شبكة خطوطها العالمية.

كما حافظت دبي على جاذبيتها الكبيرة في أوساط المسافرين خلال أشهر الصيف، إذ قدم مليونا متعامل للناقلة إلى المدينة للاستمتاع بمعالمها وفعالياتها التي تقام على مدار العام. وشملت أهم الأسواق التي قدم منها زوار دبي على رحلات «طيران الإمارات» خلال أشهر الصيف كلاً من المملكة المتحدة، الهند، ألمانيا، باكستان، السعودية، الصين، مصر، والكويت.

وشكّلت العائلات أكثر من 35% من زوار دبي على رحلات «طيران الإمارات»، في ما ازداد متوسط إقامتهم عن أسبوعين.



الموسم الشتوي

وتتوقع «طيران الإمارات» طفرةً أخرى في الطلب على السفر إلى دبي في الموسم الشتوي المقبل، حيث تحتضن المدينة مؤتمرات ومعارض عالمية وفعاليات رياضية ذات مستوى عالمي. واستقبلت دبي بالفعل أكثر من 8.5 ملايين زائر دولي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، بزيادة أكثر من مليون زائر مقارنةً بالمدة ذاتها من العام الماضي.



خدمات ومنتجات

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «شهدنا هذا الصيف طلباً قوياً على السفر عبر شبكتنا، على الرغم من ارتفاع ضغوط تكلفة المعيشة في العديد من الأسواق، ما يُظهر قيمة وضرورة السفر لدى الناس، سواء للعمل أم السياحة أو الدراسة أو زيارة الأهل والأصدقاء، وكذلك مدى أهمية التواصل جواً بين مختلف المجتمعات عبر العالم».

وأضاف كاظم: «عملت (طيران الإمارات) مبكراً على استعادة جداول رحلاتها، وقد تعاونا مع شركائنا في الصناعة، لضمان استعدادنا لخدمة طلب المتعاملين، وكذلك جذب الزوار من خلال الاعتماد على قاعدتنا الرئيسية دبي. ويسعدنا أن نرى تفضيلاً قوياً لمنتجنا من قبل المتعاملين في جميع الدرجات، خصوصاً في الأولى والأعمال».

وأكد أن «(طيران الإمارات) ستواصل تقديم أفضل قيمة للمتعاملين معها، من خلال الاستثمار في منتجاتها وخدماتها وتغطية شبكة عالمية واسعة».



14 مليون مسافر

وكشفت «طيران الإمارات» أنه نقلت خلال المدة من يونيو وحتى أغسطس 2023 أكثر من 14 مليون مسافر على نحو 50 ألف رحلة من 140 مدينة وإليها.

ولفتت إلى أنها توفر للمسافرين، بفضل شركائها البالغ عددهم 157 ناقلة جوية وشركة قطارات، وصولاً مريحاً وواسع النطاق يتجاوز امتداد شبكتها العالمية الخاصة إلى أكثر من 800 مدينة في 100 دولة.

«طيران الإمارات» خلال الصيف

• أطلقت خدمة يومية إلى مونتريال في كندا.

• شغّلت رحلات إضافية لتلبية الطلب الصيفي إلى 12 مدينة: أثينا، بريسبين، بانكوك، كوالالمبور، أمستردام، بودابست، بولونيا، المدينة المنورة، جدة، عنتيبي، فينيسيا وشنغهاي.

• استأنفت تشغيل طائرات «A380» برحلات يومية إلى كل من برمنغهام، نيس، تايبيه، شنغهاي.

• شغّلت «A380» إلى بالي، وللمرة الأولى في إندونيسيا.

• ترتيبات جديدة وموسعة للرمز المشترك مع الخطوط «الكينية» و«طيران كندا»، و«الفلبينية».

• شغّلت «العملاقة» بتقسيم الدرجات الأربع، والتي توفر مقاعد الدرجة السياحية الممتازة إلى كل من سنغافورة، لوس أنجلوس، وهيوستن.