«دبي للذهب والسلع» تلغي رسوم التداول لـ «عقد الذهب الفوري» المتوافق مع الشريعة الإسلامية

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، أكبر بورصة للمشتقات المالية وأكثرها تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط، إلغاء رسوم التداول المرتبطة بعقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية والذي يجري تداوله في البورصة تحت الرمز «DGSG».

وأفادت البورصة في بيان إلى أنه وبعد أن حصلت على الموافقة التنظيمية من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، فإن الإعفاء من رسوم العقد المذكور يسري اعتباراً من 21 أغسطس 2023 حتى 31 ديسمبر 2023.

وخلال هذه الفترة، ستتنازل بورصة دبي للذهب والسلع عن جميع الرسوم الخاصة بها، ورسوم «شركة دبي لمقاصة السلع»، بما في ذلك الرسوم المرتبطة بالتداول والمقاصة والتسليم. ولا يشمل هذا الإعفاء رسوم هيئة الأوراق المالية والسلع البالغة 0.03 دولار.

ولفتت بورصة دبي للذهب والسلع إلى أنها تسعى للحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لإلغاء رسوم عقودها الآجلة للذهب، وستطلع السوق على أي مستجدات بهذا الخصوص في الوقت المناسب.

وذكرت البورصة أنه «وسط الضغوط التضخمية العالمية وحالة عدم اليقين التي تخيم على المشهد الاقتصادي، ظل الطلب على الذهب قوياً في ظل تزايد إقبال المستثمرين على شراء فئات الأصول التي تشكل ملاذات آمنة وسط التقلبات».

وتابعت: «خلال النصف الأول من عام 2023، ارتفع سعر الذهب بنسبة 5.4%، ليغلق عند 1912.25 دولار للأونصة في نهاية الفترة. وباستثناء أسهم الأسواق المتقدمة، تفوق أداء الذهب على جميع الأصول الرئيسة الأخرى تقريباً العام الجاري، ما يدل على دوره كأداة موثوقة للحفاظ على الثروات».

وقال المدير التجاري لبورصة دبي للذهب والسلع، لويس هيمس: «بعد أن شهدنا نمواً كبيراً في عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية في بورصة دبي للذهب والسلع منذ إطلاقه في عام 2018، نتوقع أن يؤدي الإعفاء من الرسوم إلى زيادة أحجام التداول وتحفيز الإقبال على تداول العقد على المدى الطويل، من خلال جذب مستثمرين جدد من جميع أنحاء المنطقة والعالم».

وأضاف: «الطلب المتزايد على الذهب في ظل البيئة الاقتصادية الحالية، فضلاً عن النمو المطرد لصناعة التمويل الإسلامي، يضيفان المزيد من الدعم لأحجام التداول والسيولة. وتلتزم بورصة دبي للذهب والسلع بالعمل عن كثب مع أعضائها لإنشاء سوق تتسم بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والعدالة والشفافية».

• الإعفاء يسري اعتباراً من 21 أغسطس حتى 31 ديسمبر 2023.