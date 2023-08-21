للمرة الأولى.. اشتراكات وسائل الاتصال تصل إلى 26 مليون اشتراك بنهاية النصف الأول

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بأن عدد الاشتراكات في وسائل الاتصال بالدولة، شاملة الهواتف المتحركة والإنترنت والهاتف الثابت، قارب 26 مليون اشتراك، للمرة

الأولى في تاريخ الدولة، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وذلك نتيجة زيادة عدد السكان ونمو عمليات التشغيل، فضلاً عن زيادة عدد السائحين والزوار إلى الدولة، بشكل كبير.

كما ارتفعت الاشتراكات في وسائل الاتصال خلال عام بنحو مليون و292 ألفاً و999 اشتراكاً، حيث ارتفعت من 24 مليوناً و675 ألفاً و947 اشتراكاً بنهاية يونيو 2022، إلى 25 مليوناً و968 ألفاً و946 اشتراكاً بنهاية يونيو 2023.

وتفصيلاً، أوضحت إحصاءات حديثة، صدرت أمس عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن الاشتراكات الفعالة في الهواتف المتحركة، ارتفعت إلى 20 مليوناً و309 آلاف و620 اشتراكاً بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 19 مليوناً و15 ألفاً و641 اشتراكاً بنهاية النصف الأول من عام 2022، بزيادة مليون و293 ألفاً و979 اشتراكاً خلال عام واحد.

ووفقاً لـ«تنظيم الاتصالات»، بلغ عدد خطوط الدفع المقدم بنهاية شهر يونيو الماضي أكثر من 15 مليوناً و854 ألفاً و944 اشتراكاً، بينما بلغ عدد اشتراكات الفاتورة أربعة ملايين و454 ألفاً و676 اشتراكاً، كما بلغ عدد اشتراكات الهواتف المتحركة لكل 100 نسمة، 219.2 اشتراكاً بنهاية يونيو 2023، مقابل 207.3 اشتراكات بنهاية يونيو 2022، وتُعد اشتراكات الهواتف المتحركة لكل 100 نسمة في الإمارات من أعلى النسب على مستوى العالم.

وذكرت أن عدد اشتراكات «إنترنت النطاق العريض» بلغ ثلاثة ملايين و710 آلاف و485 اشتراكاً بنهاية يونيو 2023، مقابل ثلاثة ملايين و740 ألفاً و907 اشتراكات بنهاية يونيو 2022، بانخفاض 30.4 ألف اشتراك، في الوقت الذي يشهد فيه الإنترنت على الهواتف المتحركة، نمواً متواصلاً، مدعوماً بتعدد الباقات وتنوع أسعارها وسط منافسة كبيرة بين المشغلين وزيادة عدد الزوّار والسائحين.

ووفقاً للهيئة، بلغت اشتراكات الإنترنت عبر الخط الهاتفي (صفراً)، بعد قيام المشغلين وهما «اتصالات من إي آند»، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بوقف الاشتراكات عبر الخط الهاتفي تدريجياً. في حين بلغت اشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض 40 خطاً لكل 100 نسمة.

في الوقت نفسه، بلغت خطوط الهاتف الثابت في الدولة مليوناً و948 ألفاً و841 اشتراكاً بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل مليون و919 ألفاً و399 اشتراكاً بنهاية يونيو 2022، بزيادة 29.4 ألف اشتراك، وبذلك تصل الاشتراكات في وسائل الاتصال في الدولة، للمرة الأولى إلى ما يقارب 26 مليون اشتراك.

• 1.29 مليون اشتراك إضافي في وسائل الاتصال خلال عام.