«الاتحاد للشحن» تسيّر رحلات إلى مطار «إيتشو هواهو» في الصين

أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية، التابعة لـ«الاتحاد للطيران»، تسيير أولى رحلاتها إلى مطار «إيتشو هواهو»، لتصبح، مع وصول طائرة «بوينغ 200-777» إلى المطار، يوم أمس، أول شركة شحن جوي دولية تسيّر رحلاتها إلى المطار.

ويقع مطار «إيتشو هواهو» في مقاطعة «هوبي» الصينية، وتم تطويره ليصبح أول المطارات المتخصصة بالشحن في قارة آسيا، والرابع على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن يفتتح المطار 10 مسارات شحن دولية، و50 مساراً محلياً بحلول عام 2025.

ويأتي توسيع أعمال «الاتحاد للشحن» إلى مطار «إيتشو هواهو» في أعقاب توقيعها اتفاقية مع خطوط «إس إف» الجوية، لزيادة سعة الشحن الجوي بين الصين ومختلف أنحاء العالم، عن طريق مركز الاتحاد للشحن في أبوظبي.

وتعزز هذه الشراكة وصول عملاء الاتحاد للشحن وشركائها إلى 25 وجهة صينية محلية.

وقال المدير العام للمبيعات والحسابات الحكومية لـ«طيران الاتحاد للشحن»، ريان إبراهيم الهدار: «يشكل (إيتشو هواهو) أول مطار متخصص في الشحن الجوي على مستوى المنطقة، حيث يربط بين خمس مجموعات من المدن على المستوى الوطني في الصين، من خلال البنية التحتية للسكك الحديدية والممرات المائية والطرق السريعة والنقل الجوي.

ويوفر تسيير رحلة شحن جوي بين أبوظبي و(إيتشو) فرصاً كبيرة بالتعاون مع خطوط (إس إف) الجوية الشريكة للاتحاد للشحن، ما يتيح للشركة توسيع وصولها إلى السوق الصينية، التي تُعد إحدى المناطق الرئيسة بالنسبة للشركة وعملائها وشركائها، كما تمثل المرافق المتطورة والتكنولوجيا الذكية المتوافرة في المطار مستقبل قطاع الشحن الجوي».