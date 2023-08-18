بيع 4 وحدات في نخلة جميرا مقابل 200 مليون درهم

شهدت نخلة جميرا، اليوم الجمعة، بيع 4 وحدات سكنية بقيمة 200 مليون درهم في مشروعي «كومو ريزيدنسز» و«أوشن هاوس».

وبيعت شقتين في «كومو ريزيدنسز» الذي تطوره شركة «نخيل» بقيمة 149.86 مليون درهم، بمساحة إجمالية للشقتين 2417 متر بواقع 121.5 ألف درهم للمتر الواحد.

و«كومو ريزيدنسز» هو واحد من أحدث الإضافات في محفظة «نخيل»، ومن المقرر تسليم المشروع في الربع الثالث من عام 2027.

كما بيعت شقتين سكنيتين في مشروع «أوشن هاوس» بقيمة إجمالية 50 مليون درهم لمساحة 899.9 مترا بواقع 111.7 ألف درهم للمتر الواحد.

ويجسد مشروع «أوشن هاوس»، الذي أطلقته شعاع كابيتال بالشراكة مع «إلينغتون العقارية» و«سول للتطوير العقاري»، استراتيجيتها للاستثمار العقاري وخبرة «نورث إيكر» في تطوير مشاريع سكنية تلبي احتياجات السوق. ويتكون المبنى السكني من 9 طوابق ويتضمن 88 وحدة سكنية.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة «إيليو العقارية»، زاهي قشوع، إن استمرار حركة البيع القوية في دبي يأتي تأكيداً لاستمرار جاذبية الإمارة أمام المستثمرين بعد أن نجحت في تعزيز مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة.

وتوقع قشوع أن يكون 2023 عاماً استثنائياً أيضاً للقطاع العقاري في دبي، مقارنة بالأعوام السابقة من السنوات الماضية