«منصّة صناعة» تطلق «الدليل الذكي للمنتجات الإماراتية»

أطلقت «منصّة صناعة» - المنصّة الإماراتية الداعمة للصناعات والمنتجات الوطنية في الدولة ومقرها أبوظبي - «الدليل الذكي للمنتجات المصنعة في دولة الإمارات»، وهو دليل صديق للبيئة، ويحتوي على معلومات شاملة عن المنتجات لتسهيل الوصول إليها، كما يدعم المصنعين في تسويق وانتشار منتجاتهم المحلية على نطاق أوسع، ويساعدهم في كسب ثقة المستهلكين بجودة المنتجات المحلية.

وتعمل «منصّة صناعة» على مواكبة التطوّرات وزيادة الاستفادة منها لدعم المنتجات المحلية، بما يدعم جهود رقمنة السوق الصناعية، حيث يتم إصدار الدليل الذكي من خلال تقنيات وأدوات ذكية معتمدة على الذكاء الاصطناعي، ويصدر في دقائق، كما يتم تحديثه تلقائياً بالمنتجات الجديدة، وبالتالي مشاركته مع عملاء المصانع أو المستهلكين الباحثين عن المنتجات، ما يدعم فرص تسويق المنتجات الوطنية لدى شرائح متنوّعة.

وأكد رئيس مجلس إدارة «منصّة صناعة»، محمد بن سالم بن كردوس العامري، أن «إطلاق دليل ذكي للمنتجات الوطنية، يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة بدعم الصناعات الإماراتية والترويج لها بأفضل السُبل، كما يتزامن مع الشراكة الاستراتيجية للمنصّة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تم توقيعها في منتدى (اصنع في الإمارات) خلال شهر يونيو الماضي، لتبادل البيانات والتسويق الإلكتروني للمنتجات الوطنية، خصوصاً أن الوزارة تدعم من خلال مشروعاتها ومبادراتها المتميزة تنافسية الصناعات والمنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والدولية، وتقدم الفرص الواعدة للمستثمرين الصناعيين من مختلف أنحاء العالم».

وأضاف: «خلال عام 2023 سنستمر في إطلاق برامج وأنظمة ذكية جديدة تدعم انتشار المنتجات المحلية».