«جافزا».. منظومة متكاملة و4 ركائز تدفع بتجارة التجزئة نحو العالمية

تتيح المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا»، لشركات البيع بالتجزئة، قدرة التجارة عبر الحدود للوصول إلى الأسواق بأعلى كفاءة، اعتماداً على خدماتها المتقدمة، وسهولة التعامل مع سلاسل الإمداد والتوريد، عبر شبكتها التجارية الإقليمية، وبنيتها التحتية المؤتمتة عالية المرونة، وإمكاناتها اللوجستية متعدّدة الأنماط.

ووفقاً لتقرير صادر عن «جافزا»، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، وباعتبارها واحدة من أكبر مراكز تجارة التجزئة، شكلت المنظومة المتكاملة لـ«جافزا»، قاطرة تقود قطاع التجزئة نحو النجاح، من خلال أربعة محركات رئيسة تشمل: الوصول الإقليمي، الأتمتة الرقمية، البنية التحتية الحديثة، والخدمات اللوجستية متعدّدة الأنماط، لتعزز جميعها من تدفق التجارة العالمية عبر جميع القطاعات.

الوصول الإقليمي

وبحسب التقرير، تعتمد «جافزا» على موقعها المتميز في دبي لدعم قطاع البيع بالتجزئة، فمن موقع الإمارة يمكن الوصول بالطائرة إلى أقاليم تمثّل نسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال أقل من ثماني ساعات، كما يرتبط ميناء جبل علي مباشرة بأكثر من 180 ميناء تجارياً، عبر ما يزيد على 80 رحلة للسفن التجارية أسبوعياً، تشغلها 150 من الخطوط الملاحية العالمية، ما يمنح «جافزا» دوراً استراتيجياً في تسهيل التجارة العالمية.

وشكّلت الجسور التجارية، التي أطلقتها شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) مع أهم أسواق تجارة التجزئة في العالم، مثل الصين والهند وإفريقيا، ممرات تجارية فائقة الكفاءة لتعزيز تدفق البضائع بسلاسة، ما أسهم في تفوق «جافزا» على العديد من المراكز التجارية الأخرى حول العالم.

ومكّنت تلك الجسور شركات البيع بالتجزئة من الوصول بفاعلية إلى كل من المورّدين والزبائن على حدّ سواء، لتزيد من ربحيتها وقدرتها التنافسية.

وتسمح تلك المزايا الفائقة في الوصول والربط التجاري على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لشركات البيع بالتجزئة، القيام بعمليات التوزيع من مركز واحد، ما يخفض التكاليف التشغيلية بشكل كبير، ويزيد من القدرة على الوصول من «جافزا» إلى أسواق جديدة، لذا أصبحت المنطقة الحرة مقرّاً لأكثر من 9500 شركة، من بينها 1380 شركة متخصّصة في قطاع التجزئة والتجارة العامة من 94 دولة.

الأتمتة الرقمية

وذكر التقرير أن «جافزا» تمتاز بأنظمتها الرقمية، التي يتمّ من خلالها التحكم بجميع مرافقها وأصولها المؤتمتة. وتتكامل تلك الأنظمة مع منصّاتها الإلكترونية المتطوّرة لتسهيل عمليات التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية.

وتشمل المنظومة المتكاملة للمركز التجاري واللوجستي في جبل علي، أنظمة رقمية لإدارة الموانئ مزوّدة بالمجسّات وأجهزة إنترنت الأشياء، والشاحنات ذاتية القيادة، والرافعات التي يتمّ التحكم بها عن بُعد، إضافة إلى البوابات الذكية، والتطبيقات المعزّزة بالذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن المتعاملين مع المنطقة الحرة والميناء يستطيعون الاستفادة من تلك المنصّات الرقمية الفاعلة وسهولة الاستخدام، لتبسيط عمليات تجارة التجزئة وتسريعها.

ومن أهمّ تلك المنصّات الرقمية والأنظمة: بوابة دبي التجارية، وهي النافذة الموحّدة للتجارة عبر الحدود، وتقدّم ما يزيد على 700 خدمة إلكترونية، تسهم في تبسيط المعاملات التجارية والعمليات اللوجستية مع جميع الأطراف المعنية بالأعمال التجارية، بما في ذلك ميناء جبل علي، و«جافزا»، وجمارك دبي، إضافة إلى بلدية دبي، وغرفة دبي للتجارة، وغيرها من الجهات التنظيمية.

كما توفر البوابة العديد من الخدمات للمستوردين والمصدرين وخطوط الشحن ووكلاء الشحن وناقلي البضائع وأصحاب الشاحنات المرخص لهم بالعمل في المنطقة الحرة، وغيرها العديد من المنصّات الأخرى.

البنية التحتية

وبحسب التقرير، تمتلك «جافزا» بنية تحتية حديثة ومرافق عالمية المستوى، ضمن بيئة محفّزة لتجارة التجزئة وممارسة الأعمال، وتبلغ مساحة المنطقة الحرة لجبل علي بجميع مرافقها 57 كيلومتراً مربعاً، ما توفر للمستثمرين أراضي شاسعة لبناء المستودعات والمكاتب ومساكن الموظفين.

وبحكم موقعها بالقرب من ميناء جبل علي، تتيح المنطقة الحرة لمتعامليها قدرة الوصول إلى مرافق الميناء وبنيته التحتية البحرية المتطوّرة التي تشمل 11 محطة بحرية للبضائع، مزوّدة بأكثر من 100 مرسى للسفن التجارية، تتوزع على رصيف يبلغ طوله 25 كيلومتراً. وتمكّن الميناء عام 2022 من مناولة 14 مليون حاوية نمطية، ما يجعله الميناء الأكثر كفاءة على مستوى المنطقة في مناولة بضائع تجارة التجزئة بأعلى سرعة.

خدمات لوجستية

وأوضح التقرير أن المستودعات والمخازن متنوّعة الأحجام والأغراض، تعدّ من أهمّ المزايا التي توفرها «جافزا» لشركات البيع بالتجزئة، والتي تدعم عمليات تلبية طلبات البيع والتسليم، عبر تكاملها مع خدمات النقل والتوصيل، ما يساعد تجار التجزئة على تبسيط عملياتهم وخفض نفقاتها، ورفع مستوى رضا زبائنهم، اعتماداً على خبرات وموارد المنطقة الحرة في إدارة سلسلة الإمداد والتوريد.

ووفقاً للتقرير، تصل مساحة المرافق اللوجستية في «جافزا» إلى 4.3 ملايين متر مربع، ويضم تجمّع شركات الخدمات اللوجستية أكثر من 550 شركة من 20 دولة، يعمل فيها ما يزيد على 16 ألف متخصص.

وعلى صعيد ميناء جبل علي، تبلغ مساحته المفتوحة والمخصّصة لتخزين الحاويات في محطات الحاويات 250 ألف متر مربع، في حين تصل مساحة التخزين المغطّاة إلى 20 ألف متر مربع، ما يجعلها واحدة من أكبر مساحات تخزين الحاويات والبضائع في المنطقة. كما يقدّم الميناء خدمات نقل الحاويات بين المحطات، وإعادة فرز وتوزيع البضائع في الحاويات مع تغليفها، إضافة إلى مرافق تخزين العربات والمركبات. كما تستطيع شركات تجارة التجزئة الاستفادة من مزايا «التأخير أثناء العبور» في الميناء، لتفادي دفع الرسوم الإضافية أو غرامات التأخير عند تخزين السلع لفترات أطول في ميناء جبل علي.

حلول التخزين المكيّفة

تمتلك «جافزا» حلول التخزين المكيّفة بدرجة حرارة تراوح بين (10+ و20+) درجة مئوية، في مستودعات تصل مساحتها إلى 7000 متر مربعة، إضافة إلى مرافق تخزين مبرّدة بدرجة حرارة تراوح بين 29 درجة مئوية تحت الصفر و(13+ درجة مئوية)، بمساحة تصل إلى 10.5 آلاف متر مربعة، وتتوافر أيضاً المستودعات الجافة بمساحة 17.5 ألف متر مربع، مع مرافق تخزين في مركز جبل علي تبلغ مساحتها 14 ألف متر مربع، مخصّصة لمجموعة واسعة من الصناعات.

وحديثاً، تم إطلاق مجمع «جافزا» اللوجستي، الذي يوفر مرافق تخزين متوسطة الحجم، تراوح مساحاتها بين 5 و10 آلاف متر مربع، إضافة إلى مساحات مكتبية وصالات عرض متنوّعة الأحجام، ما يعطي مرونة أكبر لتوسيع الأعمال في دبي.