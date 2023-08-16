«طيران الإمارات» تعزز خدماتها إلى «لندن هيثرو»

أعلنت «طيران الإمارات» أنها ستشغل خدمة إضافية بمعدل خمس رحلات أسبوعياً إلى لندن هيثرو، اعتباراً من 31 أكتوبر 2023 حتى 30 مارس 2024. وستلبي هذه الخدمة طفرة الطلب خلال موسم الشتاء وتوفر للعملاء مزيداً من خيارات السفر.

وتخدم «طيران الإمارات»، مطار لندن هيثرو حالياً بست رحلات يومية بطائرات «A380»، وستعمل الرحلات الإضافية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت بطائرة «بوينغ 777-300ER» بتقسيم الدرجات الثلاث: الأولى والأعمال والسياحية.

واعتباراً من 31 أكتوبر 2023، ستقلع رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 41» من مطار دبي الدولي في الساعة 1:20 ظهراً لتصل إلى مطار لندن هيثرو في الساعة 5:20 مساء. وتغادر رحلة العودة «ئي كيه 43» مطار لندن هيثرو في الساعة 8:15 مساء، وتصل إلى دبي في الساعة 7:15 صباح اليوم التالي.

وتخدم «طيران الإمارات» المملكة المتحدة حالياً بـ126 رحلة أسبوعياً، بما في ذلك ست رحلات يومياً بطائرات «A380» إلى لندن هيثرو، وثلاث رحلات يومياً بطائرات «A380» إلى لندن غاتويك، ورحلتان يومياً إلى «لندن ستانستيد»، وثلاث رحلات يومياً بطائرات «A380» إلى مانشستر، ورحلتان يومياً إلى برمنغهام، إحداهما بطائرة «A380»، ورحلة واحدة يومياً إلى نيوكاسل، ورحلة واحدة يومياً بطائرة «A380» إلى غلاسكو.