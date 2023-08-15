طيران الإمارات تعزز خدماتها إلى لندن هيثرو

أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة دولية في العالم، أنها ستشغل خدمة إضافية بمعدل خمس رحلات أسبوعياً إلى لندن هيثرو، وذلك اعتباراً من 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وحتى 30 مارس (آذار) 2024. وسوف تلبي هذه الخدمة طفرة الطلب خلال موسم الشتاء وتوفر للعملاء مزيداً من الخيارات للسفر.

وتخدم طيران الإمارات مطار لندن هيثرو حالياً بست رحلات يومية بطائرات A380. وسوف تعمل الرحلات الإضافية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت، بطائرة بوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث: الأولى والأعمال والسياحية.

واعتباراً من 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، سوف تقلع رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 41" من مطار دبي الدولي في الساعة 1:20 ظهراً لتصل إلى مطار لندن هيثرو في الساعة 5:20 مساءً. وتغادر رحلة العودة "ئي كيه 43" مطار لندن هيثرو في الساعة 8:15 مساءً وتصل إلى دبي في الساعة 7:15 صباح اليوم التالي.

تواصل طيران الإمارات استعادة خدماتها في المملكة المتحدة مع استئناف تشغيل طائرات A380 إلى كل من برمنغهام وغلاسكو، ومضاعفة خدمتها اليومية إلى ستانستيد، وتحسين الخدمات إلى كل من نيوكاسل ولندن غاتويك.

وتخدم طيران الإمارات المملكة المتحدة حالياً بِـ126 رحلة أسبوعياً، بما في ذلك: 6 رحلات يومياً بطائرات A380 إلى لندن هيثرو، 3 رحلات يومياً بطائرات A380 إلى لندن غاتويك، رحلتان يومياً إلى لندن ستانستيد، 3 رحلات يومياً بطائرات A380 إلى مانشستر، رحلتان يومياً إلى برمنغهام إحداهما بطائرة A380، رحلة واحدة يومياً إلى نيوكاسل، ورحلة واحدة يومياً بطائرة A380 إلى غلاسكو.

تغطي شبكة طيران الإمارات الواسعة أكثر من 140 وجهة عبر القارات الست. وتقدم الناقلة لعملائها تجربة طعام فريدة في الأجواء، مع قوائم تتغير باستمرار مستوحاة من مختلف المناطق يطورها فريق من الطهاة الحائزين جوائز، مع تشكيلة كبيرة من المشروبات الفاخرة.

ويستمتع المسافرون بنظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية، الذي يوفر ما يصل إلى 6500 قناة من المحتوى الترفيهي العالمي، بما في ذلك الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والبودكاست وألعاب الفيديو والكتب الصوتية.