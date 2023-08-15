«أدنوك» و«تبريد» تنفذان مشروعاً لاستخدام الطاقة الحرارية الجوفية

أعلنت «أدنوك» والشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) تحقيق إنجاز كبير في مشروع الاستفادة من الطاقة الحرارية الجوفية الأول من نوعه في منطقة الخليج، بعد استكمال اختبار بئرين حراريتين في «مدينة مصدر» بأبوظبي.

ويهدف المشروع إلى خفض انبعاثات تبريد المباني في «مدينة مصدر»، والإسهام في تنويع مزيج الطاقة في دولة الإمارات.

وأنتجت البئران ماء ساخناً تجاوزت حرارته 90 درجة مئوية، بمعدل تدفق بلغ 100 لتر في الثانية تقريباً. وسيتم تمرير الحرارة الناتجة عن مياه الآبار عبر نظام مبردات امتصاص لإنتاج مياه مبردة يتم ضخها في شبكة تبريد المناطق التابعة لشركة «تبريد» في «مدينة مصدر»، والتي تلبي نسبة 10% من احتياجات المدينة للتبريد.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في «أدنوك»، مصبح الكعبي: «تعد الحرارة الجوفية أحد مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة التي تتوفر بكثرة في دولة الإمارات، ولم تتم الاستفادة منها حتى الآن كمصدر للطاقة قادر على توفير كهرباء الحمل الأساسي».

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، خالد المرزوقي: «يمثل دمج الطاقة الحرارية والجوفية لتوفير الطاقة لأنظمة التبريد في المناطق العمرانية، تقدماً كبيراً في مسيرة دولة الإمارات لتنويع مزيج الطاقة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».