28.8 مليار درهم أرباح شركات الطاقة والمرافق المُدرجة خلال النصف الأول

ارتفعت أرباح شركات الطاقة والمرافق المدرجة في أسواق المال المحلية على أساس سنوي بنسبة 39.4% خلال النصف الأول 2023 بدعم زيادة الإيرادات والأصول بما يعكس قوة ملاءتها المالية التي استفادت من متانة الاقتصاد الوطني.

واستناداً إلى النتائج المالية للشركات المُعلنة على مواقع الأسواق المالية، وصلت الأرباح الصافية لسبع شركات مُدرجة في قطاع الطاقة والمرافق إلى 28.87 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 20.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام 2022، بزيادة تعادل 8.16 مليار درهم.

وجاءت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» في الصدارة مع بلوع صافي الدخل 13.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 9.2 مليار درهم، مع ونتجت هذه الزيادة بشكل أساسي عن المكاسب المحقّقة لمرّة واحدة بقيمة 10.8 مليار درهم نتيجة الاستحواذ على حصة 5% من أسهم شركة «أدنوك للغاز»، والتي قابلها جزئياً احتساب ضرائب مؤجلة لمرة واحدة بقيمة 1.2 مليار درهم وتتعلق بضريبة الدخل على الشركات، التي سيجري تطبيقها في دولة الإمارات ابتداءً من الأول بشهر يناير 2024. وقد بلغ صافي الدخل دون احتساب هذه البنود المسجّلة لمرة واحدة 3.9 مليار درهم، أي أقلّ بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تراجع مساهمة قطاع النفط والغاز.

وحققت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» صافي أرباح بقيمة 2.67 مليارات درهم خلال النصف الأول 2023 مقارنة بأرباح قدرها 3.15 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام 2022.

وزادت الإيرادات النصف سنوية المجمَّعة لـ «ديوا» بنسبة 4.1% لتصل إلى 7.3 مليار درهم خلال النصف الأول 2023، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، فضلاً عن زيادة إيرادات محفظة أصول الهيئة الأخرى. ووافق مجلس الإدارة شركة لـ «ديوا»على توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بمقدار 3.1 مليار درهم (ما يعادل 6.2 فلس/للسهم) عن النصف الأول 2023.

وحققت «شركة أدنوك للغاز»، صافي أرباح بلغ نحو 8.4 مليارات درهم في نهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة بأرباح قدرها 9.37 مليار درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2022. وتمكنت الشركة عبر تدابير اتخذتها من الحفاظ على أرباح ثابتة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 6.6 مليارات درهم وصافي دخل بلغ 3.7 مليارات درهم في الربع الثاني من عام 2023 وحده، ما يدل على أن «أدنوك للغاز» تتميز بهامش ربح يمكن التنبّؤ به ومرونة مدعومة بفرص نمو مربحة.

وارتفع صافي أرباح «شركة أدنوك للحفر» بنسبة 18% ليصل إلى 1.64 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام الجاري مقابل 1.39 مليار درهم في فترة المقارنة من عام 2022، مدفوعاً بزيادة الإيرادات 13%، خصوصاً في قطاع خدمات حقول النفط، وقطاع الحفارات البحرية ذاتية الرفع اللذين حققا ارتفاعاً بنسبة 45% و31% على التوالي.

ووأظهرت أول نتائج أعمال تُعلنها «شركة أدنوك للإمداد» بعد طرحها العام الأولي، وإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية يونيو الماضي، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 327% في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 1.127 مليار درهم مقارنة بصافي أرباحها البالغ 264 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022، مدفوعاً بنمو الإيرادات عبر قطاعات الأعمال الثلاثة التابعة للشركة: الخدمات اللوجستية المتكاملة، والشحن، والخدمات البحرية.

وسجلت شركة شركة «أدنوك للتوزيع» زيادة في الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء عن فترة النصف الأول من العام الجاري بلغت 1.57 مليار درهم مقارنة بأرباح أساسية قبل الخصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 1.44 مليار درهم لتسجل زيادة 9 %. كما ارتفع صافي الأرباح باستثناء حركة المخزون ليصل إلى 1.03 مليار درهم، بزيادة بنسبة 2% على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع مبيعات الوقود ومبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية في جميع قطاعات الشركة.

وتمكنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» من تسجيل إيرادات قياسية بمبلغ إجمالي 1.22 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 6.1% مقارنة بإيرادات نفس الفترة من العام الماضي، فيما حققت أرباحاً صافية «إمباور» صافي ربح بلغ 403 ملايين درهم مقارنة بـ431.7 مليون درهم

وزاد صافي أرباح الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، إلى 386.4 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع 60.7% مقارنة مع 240.4مليون درهم خلال النصف الأول 2022، كما ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 9.4 % على أساس سنوي، لتصل إلى قربة 1.07 مليار درهم، مقارنة بـ 975.7 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي.

وتمكنت «تبريد»بهذه الفترة من العام الجاري من إضافة 33,5 طن تبريد عبر توصيلات جديدة في الإمارات والبحرين وسلطنة عمان والسعودية، وإضافة محطة تبريد بالإمارات ومحطتين بالسعودية، ما أدى إلى زيادة إجمالي حجم الطاقة التشغيلية للشركة إلى 1.3 مليون طن تبريد.

ووصل صافي أرباح «دانة غاز» لنحو 304 ملايين درهم خلال النصف الأول 2023 مقارنةً بـ 407 ملايين درهم في النصف الأول من عام 2022. كما انخفضت إيراداتها في الستة أشهر الأولى من العام بنسبة 22 % على أساس سنوي لتصل إلى 814 مليون درهم بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز عالميا.

وانخفض متوسط سعر خام برنت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 25 % إلى 80 دولارا للبرميل مقابل 107 دولارات للبرميل في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن زيادة إنتاجها في إقليم كردستان العراق وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة 15 % أثر بشكل إيجابي في الحد من تأثير انخفاض أسعار النفط.