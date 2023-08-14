«فيفيوم القابضة» تستحوذ على «فيفا سوثبيز إنترناشيونال ريالتي» في إسبانيا

أعلنت «شركة فيفيوم القابضة»، وهي مؤسسة عائلية وشركة استثمار وشريك استراتيجي مع شركة «لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي»، عن استحواذها على شركة «فيفا سوثبيز إنترناشيونال ريالتي» في إسبانيا.

وأفاد بيان، أمس، بأن ذلك يأتي عقب تأسيس شركة «سوثبيز إنترناشيونال ريالتي السعودية» في منطقة الشرق الأوسط، والاستحواذ على «سوثبيز إنترناشيونال ريالتي المملكة المتحدة»، في ما تمتلك «فيفا سوثبيز إنترناشيونال ريالتي» في إسبانيا سبعة مكاتب في كل من: بويرتو دي أندراتكس، مدريد، كوستا بلانكا، مايوركا، مينوركا، إيبيزا، وفورمنتيرا، كما أضافت منطقة «الأندلس» إلى قائمة خدماتها ضمن خطة التوسع المستقبلية التي وضعتها.

ويمثل هذا الاستحواذ أول دخول مباشر لـ«فيفيوم القابضة» مع «سوثبيز إنترناشيونال ريالتي» إلى قطاع الوساطة والاستشارات الأوروبية، حيث يضع الشركة في مكانة مهمة لمواصلة النمو ضمن خطط تشمل مكاتب في 14 مدينة ضمن أقاليم رئيسة في السوق الإسبانية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وستركز الشركة على تعزيز الشراكات مع مطوري العقارات الفاخرة المحليين الرئيسين، وجذب المواهب للمساعدة في قيادة الشركة لخدمة الأصول الاستثمارية لعملائها بشكل أفضل.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فيفيوم القابضة»، إيلي خوري: «يعتبر الاستحواذ على (شركة فيفا سوثبيز إنترناشيونال ريالتي) خطوة استراتيجية بالنسبة لنا في أعمال السكن والضيافة الفاخرة، حيث يكسبنا التوسع في مناطق جديدة مزايا منافسة، ويعزز وجودنا وقدراتنا في هذا المجال، كما يدعم هذا الاستحواذ محفظتنا الحالية، ويعزز قدرتنا على تقديم قيمة استثنائية مميزة على نطاق عالمي، و يرفع من مكانة (فيفا سوثبيز إنترناشيونال ريالتي) باعتبارها شركة رائدة في قطاع العقارات الفاخرة بإسبانيا».

من جانبه، قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «سوثبيز إنترناشيونال ريالتي»، فيليب وايت: «وفقاً للمعهد الوطني الإسباني للإحصاءات، تشهد إسبانيا زيادة في الطلب، وفي عام 2022 شهدت مبيعات المنازل زيادة بنسبة 14.7%، إذ لاتزال إسبانيا وجهة مفضلة للمستثمرين والشركات، كما تنشط حركة إعادة بيع البيوت للمرة الثانية».

يذكر أن «فيفيوم القابضة» هي شركة عائلية، أسسها إيلي خوري، في عام 2017، تركز على الاستثمار البديل. ويقع المقر الرئيس للشركة في «آي سي دبي بروكفيلد بليس» في قلب مركز دبي المالي العالمي DIFC.