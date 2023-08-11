2.7 مليار درهم صافي أرباح «كهرباء دبي» خلال النصف الأول

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، أمس، نتائجها المالية الإجمالية للربع الثاني من عام 2023، حيث سجلت الهيئة إيرادات ربع سنوية قدرها 7.3 مليارات درهم، وأرباحاً صافية قدرها 1.98 مليار درهم، فيما بلغت إيرادات الهيئة الإجمالية خلال الستة أشهر الأولى 12.7 مليار درهم، وصافي الربح 2.7 مليار درهم.

وأكدت الهيئة في بيان، أمس، أنه في نهاية النصف الأول، ارتفع صافي التدفقات النقدية للهيئة الناتجة عن العمليات التشغيلية ارتفاعاً قياسياً مسجلاً 837 مليون درهم، ليصل إلى 5.4 مليارات درهم، ما يمثل زيادة كبيرة قدرها 18.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت زيادة الإيرادات السنوية الموحدة لهيئة كهرباء ومياه دبي للأشهر الستة الأولى بنسبة 5.4%، لتصل إلى 12.7 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، فضلاً عن زيادة إيرادات محفظة أصول الهيئة الأخرى، حيث سجلت إيرادات خدمات الكهرباء زيادة بنسبة 5.7%، وخدمات المياه بنسبة 3.8%، وخدمات التبريد بنسبة 4.9%. وارتفعت إيرادات أصول الهيئة الأخرى بنسبة 7.8%.

وخلال الربع الثاني، ارتفعت نسبة زيادة الإيرادات السنوية الموحدة إلى 4.1%، لتصل إلى 7.3 مليارات درهم، مدفوعة بارتفاع حجم الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، إلى جانب زيادة إيرادات محفظة أصول الهيئة الأخرى.

ووصل حجم الطلب على الطاقة خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 14.3 تيراوات ساعة، مقارنة بـ 14 تيراوات ساعة خلال الفترة نفسها من عام 2022. وبلغ المعدل الحراري (Heat Rate) للكهرباء (كمية الحرارة اللازمة لإنتاج كيلووات ساعة) في الهيئة خلال الربع الثاني 8230 وحدة حرارية بريطانية/ كيلووات ساعة، ما يمثل تحسيناً بنسبة 4.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى زيادة كفاءة العمليات التشغيلية، نتيجة جهود الهيئة في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة.

وخلال الربع الثاني بلغ الطلب على المياه 35.3 مليار غالون إمبريالي، بزيادة قدرها 4.6%.

وفي نهاية الربع الثاني تقدم الهيئة خدماتها لـ1.184 مليون من حسابات المتعاملين، ما يمثل زيادة قدرها 14.998 ألفاً عن حسابات المتعاملين في الربع الأول من 2023.

ومقارنة بالنصف الأول من عام 2022، تأثر صافي أرباح هيئة كهرباء ومياه دبي خلال النصف الأول من عام 2023 بزيادة صافي كلفة التمويل والإهلاك. وجاء صافي كلفة التمويل أعلى بمقدار 262 مليون درهم، نتيجة زيادة أسعار «إيبور» خلال الـ12 شهراً الماضية، وأيضاً نتيجة انخفاض الفائدة الرأسمالية للمشروعات الجديدة وفق نظام المنتج المستقل للطاقة التي دشنتها الهيئة.

علاوة على ذلك، ارتفعت التسوية لتبلغ 190 مليون درهم، نتيجة للمشروعات الجديدة، وفق نظام المنتج المستقل للطاقة التي دشنتها الهيئة، التي أسهمت في رفع القدرة الإنتاجية للهيئة.

وتتضمن سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالهيئة دفع حد أدنى للأرباح قدره 6.2 مليارات درهم سنوياً على مدى السنوات الخمس الأولى المقبلة، ابتداءً من أكتوبر 2022. ويتم دفع أرباح الأسهم مرتين كل سنة مالية في أبريل وأكتوبر. ومن المتوقع أن تقوم الهيئة بسداد دفعة الأرباح التالية بقيمة 3.1 مليارات درهم عن النصف الأول في أكتوبر المقبل.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نواصل في هيئة كهرباء ومياه دبي مسيرة التميز والنمو المستدام، مسترشدين برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وأثمر تركيز الهيئة المتواصل على إنجاز المشروعات الذكية والابتكار وتسريع عجلة التحول الرقمي، تعزيز إيرادات الهيئة الإجمالية، والارتقاء بأداء التدفقات النقدية التشغيلية على مدار الأشهر الستة الأولى. وتعكس نتائجنا التزامنا بدعم الأولويات الاستراتيجية الخاصة بالاستدامة، والتي تركز على النمو الذكي، وتعزيز سعادة المتعاملين، والريادة والتميز التشغيلي على مستوى العالم، وعوائد رأسمالية جاذبة للمساهمين».

وأضاف الطاير: «انسجاماً مع استراتيجيتنا، نواصل توفير بنية تحتية قوية تواكب التطورات المتسارعة في دبي، مدفوعة بالنمو الاقتصادي المستدام، وتنفيذ خطة دبي الحضرية 2040 الطموحة، والزيادة المترافقة في عدد السكان. ونحن اليوم مستمرون بتوفير خدماتنا لما يزيد على 1.18 مليون متعامل وفق أعلى المعايير العالمية الرائدة في التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة لنا وللأجيال القادمة». وتابع: «تركز استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي على تحقيق عوائد مستدامة، والالتزام بأعلى متطلبات البيئة والمجتمع والحوكمة، واستدامة النمو، ومضاعفة قيمة النمو مستقبلاً لمساهمي الهيئة».

• زيادة في حجم طلب المستهلكين على الكهرباء والمياه بنسبة 3.1% و5.1% على التوالي.

• صافي التدفقات النقدية بلغ 5.4 مليارات درهم بزيادة 18.2%.

14.9 غيغاواط القدرة الإنتاجية للكهرباء

تبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية لهيئة كهرباء ومياه دبي 14.9 غيغاواط، منها 2.4 غيغاواط من الطاقة المتجددة. وتماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، أضافت الهيئة 300 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة خلال الربع الثاني من عام 2023. ولم تتغير القدرة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة، التي تبلغ 490 مليون غالون يومياً.

وبنهاية عام 2030، تخطط الهيئة لأن تصل قدرتها الإنتاجية المركبة إلى 20 غيغاواط من الكهرباء، و730 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً. ومن بين 20 غيغاواط، تخطط الهيئة لتوفير خمسة غيغاواط من الطاقة المتجددة، ما يمثل نسبة 25% من القدرة الإنتاجية الإجمالية. وتخطط الهيئة لإضافة 240 مليون غالون من القدرة الإنتاجية لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي.

7 محطات نقل جديدة

بنهاية النصف الأول من عام 2023، دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي سبع محطات نقل رئيسة جديدة جهد 132 كيلوفولت، وثلاث محطات توزيع جهد 33 كيلوفولت، و676 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت. ويبلغ حالياً إجمالي عدد محطات التوزيع ذات جهد 33 كيلوفولت في الخدمة 74 محطة، بينما يصل عدد محطات التوزيع (ذات جهد 11 كيلوفولت و6.6 كيلوفولت) إلى 43.557 محطة.