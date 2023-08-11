«دناتا للسفريات» تفتتح متجراً ثانياً في الشارقة لتلبية الطلب على خدماتها

افتتحت «دناتا للسفريات» متجراً ثانياً في الشارقة لتلبية الطلب المتنامي على خدماتها الشاملة.

ويقع المتجر الجديد في سيتي سنتر الزاهية. ويرحب أحدث متاجر «دناتا للسفريات» بعملائه حالياً، حيث يقدم فريق من ذوي الخبرة للمتسوقين كل ما يحتاجون إليه من خدمات السفر، بما في ذلك الإقامة الفندقية المحلية، أو البرامج الشاملة والرحلات الجوية والفنادق وبرامج العطلات، وتأمين السفر والجولات والمعالم السياحية والتنقلات وغيرها.

وقالت رئيسة مبيعات البرامج السياحية في «دناتا للسفريات»، ميرة كتيت، في بيان أمس: «نشهد نمواً في الطلب على الحجوزات عبر متاجرنا، حيث يسعى المسافرون في الإمارات إلى تعزيز عملية الحجز بالاستفادة من معلومات وخبرات أفراد فريقنا ذوي الكفاءة والاطلاع. ويمكننا عبر منافذ مبيعاتنا داخل الدولة، حجز جميع متطلبات العملاء في مكان واحد مريح. كما يمكننا اقتراح برامج تناسب احتياجاتهم، والتأكد من مواكبة أحدث عروضنا الحصرية والقيمة المضافة عبر مجموعة من المنتجعات الرائعة في جميع أنحاء العالم».

وأضافت كتيت: «نعمل على تعزيز حضور دناتا للسفريات في الشارقة، وخدمة عملائنا على أيدي خبرائنا المخضرمين. لقد شهدنا نمواً متواصلاً في الطلب على مر السنين لتوسيع وجودنا في الإمارات الشمالية، وسيبقى ذلك أولوية بالنسبة لنا، بينما نواصل تعزيز بصمتنا في مبيعات التجزئة. ونتطلع إلى استقبال العملاء في متجرنا الجديد، حيث أعددنا لهم هدايا وعروضاً حصرية».

ودخلت «دناتا للسفريات» في شراكة مع العربية للطيران لإطلاق متجر الزاهية، وتوفير سلسلة من العروض الخاصة خلال أشهر الصيف على الخطوط التي تخدمها الناقلة التي تتخذ من الشارقة مقراً لها.