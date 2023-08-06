14.6 مليار درهم أرباحاً نصفية صافية لـ 6 شركات تابعة أو «مملوكة جزئياً» لـ «أدنوك»

سجلت ست شركات تابعة أو «مملوكة جزئياً» لمجموعة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أرباحاً صافية قدرت بنحو 14.6 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وتشمل نتائج الأعمال شركات: «أدنوك للحفر»، و«أدنوك للتوزيع»، و«أدنوك للغاز»، و«بروج»، و«فيرتغلوب»، إضافة إلى «أدنوك للإمداد» التي تم إدراجها أخيراً.

«أدنوك للإمداد»

وأظهرت أول نتائج أعمال تُعلنها «شركة أدنوك للإمداد» منذ طرحها العام الأولي، وإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية يونيو الماضي، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 327% في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 1.127 مليار درهم مقارنة بصافي أرباحها البالغ 264 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022، مدفوعاً بنمو الإيرادات عبر قطاعات الأعمال الثلاثة التابعة للشركة: الخدمات اللوجستية المتكاملة، والشحن، والخدمات البحرية.

«أدنوك للحفر»

وارتفع صافي أرباح «شركة أدنوك للحفر» بنسبة 18% ليصل إلى 1.64 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام الجاري مقابل 1.39 مليار درهم في فترة المقارنة من عام 2022، مدفوعاً بزيادة الإيرادات 13%، خصوصاً في قطاع خدمات حقول النفط، وقطاع الحفارات البحرية ذاتية الرفع اللذين حققا ارتفاعاً بنسبة 45% و31% على التوالي.

«أدنوك للتوزيع»

بدورها، حققت «شركة أدنوك للتوزيع» صافي أرباح باستثناء تغييرات المخزون بلغت 1.028 مليار درهم مقابل 1.006 مليار درهم في فترة المقارنة من عام 2022، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.1% مدعوماً بزيادة مبيعات الوقود في الإمارات والسعودية بنسبة 9%، إضافة إلى تحسن الكفاءة التشغيلية في جميع قطاعات الشركة.

«أدنوك للغاز»

أما «شركة أدنوك للغاز»، فسجلت صافي أرباح بلغ نحو 8.4 مليارات درهم في نهاية النصف الأول من العام الجاري. وتمكنت الشركة عبر تدابير اتخذتها من الحفاظ على أرباح ثابتة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 6.6 مليارات درهم وصافي دخل بلغ 3.7 مليارات درهم في الربع الثاني من عام 2023 وحده، ما يدل على أن «أدنوك للغاز» تتميز بهامش ربح يمكن التنبّؤ به ومرونة مدعومة بفرص نمو مربحة.

«بروج بي إل سي»

إلى ذلك، بلغ صافي أرباح شركة «بروج بي إل سي» في نهاية النصف الأول من العام الجاري 1.58 مليار درهم، مقارنة بأرباح 0.790 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2022. وسجلت في الربع الثاني من العام الجاري صافي دخل بلغ 848 مليون درهم بزيادة قدرها 16% على أساس فصلي مدعوماً بزيادة أحجام المبيعات بنسبة 4%.

ووافق مجلس إدارة «بروج» على توزيعات أرباح مرحلية بقيمة 2.4 مليار درهم ستُعرض على المساهمين لاعتمادها خلال النصف الثاني من العام الجاري. كما أكد مجلس الإدارة التزام الشركة بدفع توزيعات أرباح بقيمة 4.8 مليارات درهم عن عام 2023.

«فيرتغلوب»

من جانبها، حققت شركة «فيرتغلوب» صافي ربح بلغ 804 ملايين درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

واقترح مجلس إدارتها توزيع أرباح عن النصف الأول من عام 2023 قدرها 1.39 مليار درهم ما يعادل 250 مليون دولار على الأقل، أو ما يعادل 11 فلساً على الأقل للسهم الواحد، رهناً بالموافقة عليها في سبتمبر 2023، ومن المتوقع دفعها خلال أكتوبر 2023.