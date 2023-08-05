«أو إيه جي»: «طيران الإمارات» الأولى عالمياً في الطاقة الاستيعابية للركاب

حلت «شركة طيران الإمارات» في المركز الأول عالمياً من حيث الطاقة الاستيعابية الكلية التي توفرها الناقلة على رحلات الركاب خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023 (وهي تساوي عدد المقاعد المتاحة مضروباً في عدد الكيلومترات المقطوعة)، وفقاً لبيانات التقرير الدوري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وأظهرت البيانات أن «طيران الإمارات» تصدرت قائمة أكبر 20 شركة طيران في العالم، نظراً إلى تشغيل الناقلة أسطول طائرات عريضة البدن، بما فيها طائرات «إيرباص A380».

وبحسب البيانات، فقد شغّلت «طيران الإمارات» 41 ألفاً و307 رحلات طيران في الربع الثاني من عام 2023، وأتاحت هذه الرحلات نحو 84.5 مليار مقعد كيلومتري.

وبحسب تقرير «أو إيه جي»، فإن عمليات «طيران الإمارات» اقتربت من مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» في عدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر، مع استعادة الجزء الأكبر من عملياتها، وتشغيل المزيد من الرحلات، وافتتاح وجهات إضافية.

إلى ذلك، حافظت «طيران الإمارات» على صدارتها عالمياً كأكبر ناقلة تشغّل الطائرات عريضة البدن ضمن أسطولها، وبفارق كبير مقارنة بالناقلات الجوية الأخرى، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة (ch-aviation) المتخصصة باستشارات الطيران والنقل الجوي.

وتشغل «طيران الإمارات» أسطولاً يضم 260 طائرة عريضة البدن من طرازي «إيرباص 380»، و«بوينغ 777» في نهاية السنة المالية الماضية مارس 2033، في وقت تعد فيه الناقلة كذلك أكبر مشغل للطائرات من الطرازين في العالم.