225 مليون درهم صافي أرباح «برجيل» النصفية بارتفاع 47%

أعلنت مجموعة برجيل القابضة بي إل سي، عن نتائجها المالية لفترة الأشهر الثلاثة والأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023. وبلغ صافي الربح 225 مليون درهم، بزيادة قدرها 47% على أساس سنوي، وذلك نتيجة للنمو القوي وانخفاض التكاليف بشكل كبير، وارتفع صافي الربح في الربع الثاني بنسبة 51.4% على أساس سنوي ليصل إلى 103 ملايين درهم.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 467 مليون درهم، بزيادة قدرها 12.7 % على أساس سنوي، وحققت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين خلال الربع الثاني زيادة بنسبة 12% لتصل إلى 225 مليون درهم. وبلغت الإيرادات 2.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 13.9% على أساس سنوي، مدفوعة بالزيادة في أعداد المرضى الداخليين، إلى جانب ارتفاع عوائد المرضى، وحققت إيرادات الربع الثاني نمواً بنسبة 16.3% على أساس سنوي، لتبلغ 1.1 مليار درهم.

وشهدت أعداد مرضى العيادات الخارجية والمرضى الداخليين زيادة قوية بنسبة 11.1% و20.2% على التوالي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى استثمار المجموعة في التخصصات والخدمات الجديدة، ووصل إجمالي عدد المرضى خلال النصف الأول من العام إلى 2.9 مليون مريض.

وزاد الإقبال بشكل كبير على مدينة برجيل الطبية، ما أدى إلى نمو الإيرادات بنسبة 34.5%، ونمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 91.1%. وانخفضت الرافعة التمويلية مرة أخرى لتصل إلى 1.2 مرة بنهاية الفترة، ما يعكس استمرار التميز التشغيلي وإدارة التكاليف. وأقر مجلس الإدارة توزيع دفعة أولية من الأرباح بإجمالي 95 مليون درهم؛ أي ما يعادل 0.02 درهم للسهم. وتمثل توزيعات الأرباح المرحلية 42% من صافي ربح النصف الأول من عام 2023.

وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة: «حققت برجيل القابضة أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2023، حيث حققت نمواً قوياً في صافي الدخل والربح مع إحراز تقدم تشغيلي واستراتيجي كبير. وارتفعت إيرادات النصف الأول بنسبة 13.9% على أساس سنوي وصافي الربح بنسبة 47% على أساس سنوي. وواصلت مدينة برجيل الطبية الرائدة تحقيق نمو قوي، حيث حققت زيادة في الإيرادات بنسبة 34.5% بفضل ارتفاع أعداد مرضى العيادات الخارجية والمرضى الداخليين».