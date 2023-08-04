«دي إكس بي لايف» تستعد لإطلاق معرض «عالم القهوة» في يناير 2024

أعلنت «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، عن تنظيمها للدورة الثالثة من معرض «عالم القهوة»، في الفترة من 21 إلى 23 يناير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، في إطار التزامها بدعم نمو القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتيح المعرض منصة تفاعلية تجمع خبراء القطاع والمهتمين وعشاق القهوة، وتعزز آفاق التعاون والشراكات ونمو الأعمال، وستشهد دورة عام 2024 زيادة في المساحة بنحو 50% لمواكبة الزيادة المتوقعة في حجم المشاركة. يقام المعرض بالتعاون مع جمعية القهوة المختصة العالمية، ويهدف إلى جمع منتجي القهوة ومصنعيها وتجارها من جميع أنحاء المنطقة والعالم، تحت سقف واحد، دعماً لنمو القطاع على المستوى الإقليمي.

ووفقاً لتقرير صادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، فإن الإمارة تحتضن 615 شركة متخصصة في تجارة القهوة، ما يعكس الحضور المتميز لدبي على خريطة تجارة القهوة عالمياً، وستجمع دورة المعرض لعام 2024 أقطاب وخبراء القطاع من جميع أنحاء العالم، ويأتي تنظيمه تماشياً مع رؤية دبي لترسيخ مكانتها كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الدولية، وكمركز عالمي مزدهر للأعمال والابتكار، ولتسليط الضوء على الفرص والآفاق الكبيرة التي يتيحها قطاع القهوة في الشرق الأوسط.

وفي هذا الصدد، قال النائب الأول للرئيس لـ«دي إكس بي لايف»، خالد الحمادي: «نتطلع قدماً لتنظيم الدورة الثالثة لمعرض عالم القهوة في يناير 2024 في دبي، في ظل النجاح اللافت الذي حققته الدورتان الأولى والثانية اللتان اجتذبتا أعداداً كبيرة من الخبراء والمختصين، ومحبي وهواة القهوة، ونسعى خلال الدورة القادمة لهذا الحدث العالمي الرائد إلى تعزيز مساهمتنا في نمو صناعة القهوة على مستوى المنطقة، وخلق منصة لاستكشاف فرص تنمية الأعمال، وتوطيد التعاون وتبادل الخبرات بين الخبراء والمختصين في مجال القهوة»، وأضاف: «نحن نثق بقدرة المعرض على دفع عجلة نمو أسواق القهوة إقليمياً، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لأنشطة هذه الصناعة التي تعد ثاني أكثر السلع تداولاً في العالم بعد النفط الخام».

وتشير دراسات وتحاليل الأسواق إلى أن سوق القهوة في المنطقة ستواصل تسجيل معدلات نمو قوية على امتداد السنوات المقبلة، فوفقاً لـ(Data Bridge Market Research)، ستصل قيمة سوق مشروبات القهوة و«الإسبريسو» في الشرق الأوسط وإفريقيا إلى نحو 1.33 مليار دولار (نحو خمسة مليارات درهم) بحلول عام 2030، مقارنةً بنحو 1.085 مليار دولار المسجلة في عام 2022، وستحقق السوق نمواً سنوياً مركباً نسبته 2.6% خلال الفترة المذكورة، كما ستشهد أسواق القهوة إقليمياً تزايد التركيز على الاستدامة.

وشهدت الدورة الماضية التي أقيمت في يناير 2023، مشاركة 1500 شركة وعلامة تجارية من 44 دولة، وأكثر من 10 آلاف زائر متخصص من الخبراء والمزارعين والموردين والموزعين ومحبي وعشاق القهوة.