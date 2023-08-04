90 ناقلة جوية في «دبي الدولي» تشغل رحلات مباشرة إلى 236 وجهة حول العالم

أظهرت أحدث بيانات الموقع الشبكي لمؤسسة مطارات دبي، أن إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي الدولي بنهاية يوليو 2023، وصل إلى 236 وجهة، بشكل مباشر، مع 90 ناقلة جوية وطنية ودولية تشغل رحلاتها إلى 99 بلداً حول العالم.

ووفقاً لبيانات رصدتها «الإمارات اليوم»، فإن مطار دبي الدولي استعاد كامل وجهاته، وتخطى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، بالنسبة لشبكة الربط مع دول العالم، فضلاً عن عدد شركات الطيران.

وأطلقت شركة «فلاي دبي» رحلاتها إلى تسع وجهات موسمية، لمواكبة الطلب السياحي الموسمي ضمن شبكتها العالمية في بداية يونيو 2023، بما فيها محطات (كورفو وميكونوس وسانتوريني) في اليونان، وأولبيا في إيطاليا، وتيفات في مونتنغرو، ودبروفنيك في كرواتيا، إضافة إلى طرابزون وبودروم في تركيا، وباتومي في جورجيا.

ودشنت شركة طيران الإمارات، أول خدمة ركاب إلى عاصمة مقاطعة كيبك الثقافية، التي أصبحت البوابة الثانية للناقلة في كندا. واستقبلت مطارات دبي، أولى رحلات طيران كندا إلى مبنى المسافرين 3 بمطار دبي الدولي، في يوليو 2023، لتكون بذلك رابع شركة طيران دولية تشغّل رحلاتها من هذا المبنى.

وفي أبريل الماضي، استقبل مطار دبي الدولي، الرحلة الافتتاحية للخطوط الجوية القبرصية القادمة من لارنكا، حيث تشغل الخطوط الجوية القبرصية ثلاث رحلات أسبوعية بين دبي ولارنكا على متن طائرة «إيرباص A320».

وأضاف مطار دبي الدولي، المزيد من خيارات السفر بين دبي والعاصمة السريلانكية كولومبو، بعد أن زادت «فيتس للطيران» وتيرة رحلاتها من أربع رحلات في الأسبوع إلى رحلة واحدة يومياً.

وواصل مطار دبي الدولي، الاحتفاظ بمركزه الأول، بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة في العالم خلال يوليو الماضي، وذلك وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران مسجلاً 4.9 ملايين مقعد.

وأفادت بيانات لمؤسسة «سيريوم»، المتخصصة في أبحاث شركات الطيران والمطارات الدولية، بأن شركات الطيران العاملة في مطار دبي الدولي، ستضيف أكثر من 2.55 مليون مقعد مجدول إضافي على الرحلات المغادرة (نحو 5.1 ملايين في الاتجاهين) خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وكان مطار دبي الدولي استقبل 21 مليوناً و256 ألفاً و489 مسافراً خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 55.8% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، مقترباً بذلك من مؤشرات حركة السفر المحققة في الفترة نفسها من عام 2019 بنسبة 95.6%، ولتكون هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها المطار هذا المستوى من الأداء منذ الربع الرابع من عام 2019، عندما بلغ متوسط حركة المسافرين الشهرية سبعة ملايين مسافر.

وبناءً على تلك المؤشرات، قالت مؤسسة مطارات دبي، إنها رفعت توقعاتها لحركة المسافرين خلال العام الجاري إلى 83.6 مليون مسافر.