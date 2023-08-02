29 شركة عائلية إماراتية ضمن «فوربس» لأقوى 100 عربياً في 2023

كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمتها السنوية «أقوى 100 شركة عائلية عربية» لعام 2023، لتسلط الضوء على أهم الشركات العائلية العريقة في منطقة الشرق الأوسط، والتي نجحت في الاستمرار عبر الأجيال، ورسّخت بصمتها في أسواق الأسهم في المنطقة، كاشفة عن 29 شركة إماراتية ضمن القائمة.

وأفادت بأن فريق الأبحاث لديها قيّم كل شركة عائلية، وفقاً لمجموعة من المعايير شملت: حجم الأصول، والشركات التابعة، وأداء الأعمال التجارية خلال العام الماضي، والتاريخ والإرث الذي تمثله الشركة، إضافة إلى تنوع الأنشطة من حيث القطاعات والتوسع الجغرافي.

ولفتت إلى أن أكثر من 60% من الشركات العائلية المصنفة في القائمة هي من المساهمين الرئيسين في شركات مدرجة في أسواق المال العربية.

توزيع الشركات

وتضمنت القائمة للعام الجاري 29 شركة إماراتية، فيما سجلت السعودية 33 شركة تتخذ من المملكة مقراً لها، واستحوذت مصر على تسع شركات، وقطر على ثماني شركات، والكويت ست شركات، وعُمان خمس شركات، والبحرين أربع شركات، كما تضمنت القائمة ثلاث شركات من المغرب، وشركتين من الأردن، وشركة واحدة من الجزائر.

وأكدت «فوربس الشرق الأوسط» أن معظم شركات القائمة تمكنت من الاستمرار عبر الأجيال، علماً أن ست شركات منها تأسست في القرن الـ19.

تصنيف عائلي

على صعيد تصنيف الشركات العائلية تصدرت عائلة منصور من مصر قائمة العام بصافي ثروة مجمعة للإخوة: ياسين ومحمد ويوسف منصور، تقدر بنحو 6.4 مليارات دولار في يوليو 2023. وتضم القائمة إجمالاً 11 مليارديراً مع ثروة مجمعة تبلغ 27.7 مليار دولار.

بدورها، تقدمت شركة سدكو القابضة السعودية ستة مراكز في التصنيف، لتحتل المرتبة الثامنة من المركز 14 في العام الماضي. وتعد بذلك الشركة الوافدة الوحيدة إلى المراتب الـ10 الأولى، لتصبح من بين أقوى 10 شركات عائلية عربية لعام 2023.

وأوضحت «فوربس الشرق الأوسط» أن الشركات العائلية تقود التغيير عبر الاستثمار في الشركات الناشئة.

• «مجموعة الفطيم» و«الغرير للاستثمار» و«ماجد الفطيم القابضة» و«مجموعة الغرير».. ضمن أقوى 10 شركات عائلية في قائمة «فوربس 2023».

توزيع الشركات العائلية بحسب الدول

دول القائمة

- السعودية 33.

- الإمارات 29.

- مصر 9.

- قطر 8.

- الكويت 6.

- عُمان 5.

- البحرين 4.

- المغرب 3.

- الأردن 2.

- الجزائر 1.