160 ألف مسافر استخدموا درجة طيران الإمارات «السياحية الممتازة» خلال عام

تحتفل طيران الإمارات بالسنة الأولى من عمليات الخدمة الكاملة في مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، وذلك بعد أن أرست معايير جديدة في هذا المجال. واستمتع أكثر من 160 ألف عميل بالسفر في درجة طيران الإمارات السياحية الممتازة منذ إطلاقها في أغسطس 2022، مع توقعات بزخم قوي في الطلب خلال الأشهر المقبلة.

وتوفر الناقلة للمسافرين مزيداً من الفرص لتجربة منتجها المتميز الذي نال استحساناً كبيراً والمتوفر حالياً على رحلاتها إلى 11 مدينة، ترتفع إلى 13 مدينة بحلول نهاية العام، وذلك مع إدخال مزيد من الطائرات التي يجري تحديث مقصوراتها إلى الخدمة المنتظمة.

ورحب العملاء بالدرجة السياحية الممتازة منذ أطلقتها طيران الإمارات للمرة الأولى، مع تجاوز الطلب التوقعات وتسجيل الحجوزات نمواً متواصلاً شهراً بعد الآخر، ما يُعدّ دليلاً على جاذبيتها لمجموعة واسعة من شرائح المسافرين الذين يرغبون في تجربة الفخامة والتميّز. وجاء نحو نصف العملاء في درجة طيران الإمارات السياحية الممتازة من شريحة المسافرين بمفردهم لقضاء العطلات، بينما شكّل الأزواج والعائلات النصف الآخر. كما أن أكثر من 60% من العملاء الذين حجزوا في الدرجة السياحية الممتازة خلال العام الماضي هم من أعضاء برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» لمكافأة ولا المسافرين الدائمين.

وتشغل طيران الإمارات حالياً طائراتها «الإيرباص A380»، المجهزة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة، إلى كلٍ من لندن هيثرو وسيدني وملبورن وأوكلاند وكرايستشيرش وسنغافورة ولوس أنجلوس ونيويورك جيه اف كيه وهيوستن وسان فرانسيسكو ودبي، مع تسجيل الرحلات بانتظام تغطية كاملة لمقاعد الدرجة السياحية الممتازة.

وتخطط طيران الإمارات حالياً لإتاحة هذه الدرجة للعملاء الذين يسافرون إلى كل من مومباي وبنغالورو اعتباراً من 29 أكتوبر المقبل، وستعلن عن إضافة مدن أخرى قريباً. ويضم أسطول الناقلة العامل حالياً 20 طائرة مجهزة بالسياحية الممتازة، 14 منها جرى تحديثها على يد أفراد فريق «الإمارات للهندسة» في دبي على مدار الأشهر التسعة الماضية.

ومنذ أغسطس 2022، شغّلت طيران الإمارات نحو 4500 رحلة بطائراتها المجهزة بالدرجة السياحية الممتازة، وقطعت هذه الطائرات أكثر من 36 مليون كيلومتر حول العالم.

دبي - الإمارات اليوم