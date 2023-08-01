مشاركة واسعة من الشركات البولندية في «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» 2023

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) عن مشاركة واسعة للشركات البولندية في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، ودبي للطاقة الشمسية الذي تنظمه الهيئة من الـ15 إلى الـ17 من نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، سعيد محمد الطاير، إن «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية يشهد نمواً سنوياً وحضوراً متزايداً من الشركات العالمية، وأصحاب القرار والمستثمرين والمشترين، ما جعله المعرض الأضخم من نوعه في المنطقة، ومن أبرز المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه والكهرباء، والطاقة النظيفة والمباني الخضراء، والاستدامة البيئية، ويوفر منصة مثالية لتطوير الشراكات، وعقد الصفقات والاطلاع على أحدث التقنيات العالمية في هذه المجالات».

من جانبها قالت المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إم كيه بيزنس لينك»، ماغورتزاتا بانيك-كاشينسكا: «بصفتنا الممثل الرسمي فإننا نكثف جهودنا للترويج لمعرض (ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية) في بولندا. ويتجلى هدفنا الرئيس في الترويج للمعرض بين الشركات البولندية، وزيادة مشاركتها في المعرض، إضافة إلى الإسهام في دعم نمو مثل هذه المعارض المهمة».

وأضافت: «ندعم شركاءنا في دولة الإمارات لإيجاد أفضل الحلول لبناء علاقات تجارية مستقبلية مع الشركات البولندية».

ووفقاً لـ«ديوا» يتضمن حضور بولندا السنوي في «ويتيكس» مشاركة مجموعة من الجهات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات البحثية والمتخصصين في هذا المجال، إذ تسعى بولندا من خلال هذه المشاركة إلى توطيد التعاون والشراكات العالمية في مجال التقنيات المستدامة، وتسليط الضوء على أهم مبادراتها في مجال الطاقة المتجددة، من خلال استعراض المشروعات والسياسات وفرص الاستثمار.