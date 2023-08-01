ارتفاعات في أسعار الوقود خلال أغسطس

كشفت مواقع لشركات توزيع الوقود في الدولة ، أمس، عن تسجيل أسعار الجازولين (البنزين) بمشتقاته «سوبر 98»، «خصوصي 95»، و«إي بلس 91» ارتفاعاً في مؤشراتها اعتباراً من الأول من شهر أغسطس الجاري، وبقيمة تراوح بين 13 و14 فلساًً للتر، فيما ارتفع سعر لتر الديزل بقيمة 19 فلساً مقارنة بأسعار شهر يوليو، بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. وسجل سعر لتر البنزين من نوع «سوبر 98» اعتباراً من بداية أغسطس ارتفاعاً من 3 دراهم سابقاً، إلى 3.14 دراهم، بزيادة 14 فلساًً، فيما سجل سعر لتر البنزين «خصوصي 95» ارتفاعاً من 2.89 درهم، ليصل إلى 3.02 دراهم بارتفاع 13 فلساً، فيما ارتفع سعر لتر البنزين «إي بلس 91» من 2.81 درهم إلى 2.95 درهم بزيادة 14 فلساً. وارتفع سعر لتر الديزل من 2.76 درهم للتر سابقاً، إلى 2.95 درهم بزيادة 19 فلساً.

وكانت أسعار الوقود قد ارتفعت خلال شهر يوليو بقيمة خمسة فلوس للتر البنزين، وثمانية فلوس للتر الديزل، وذلك عقب انخفاضها خلال شهر يونيو السابق بقيمة 21 فلساً للتر البنزين، وبقيمة 23 فلساً للتر الديزل.