386.4 مليون درهم أرباح «تبريد» النصفية

سجلت «تبريد»، الشركة الوطنية للتبريد المركزي، ارتفاعاً في صافي أرباحها، ليبلغ 386.4 مليون درهم، خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنة بـ240.4 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2022.

وارتفعت إيرادات شركة «تبريد» خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.067 مليار درهم، مقارنة بـ975.7 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي، حيث أضافت الشركة هذا العام 33.483 ألف طن تبريد عبر توصيلات جديدة في الدولة والبحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وإضافة محطة تبريد في الإمارات، ومحطتين في المملكة العربية السعودية، ما أدى إلى زيادة إجمالي حجم الطاقة التشغيلية للشركة إلى 1.3 مليون طن تبريد.

وأكدت الشركة في بيان أمس، أنها تواصل نموّها على المستوى الدولي خلال النصف الثاني مع هذا العام.