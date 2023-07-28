رجل الأعمال الإماراتي سيف حمر عين.. يفارق الحياة في لندن

فارق رجل الأعمال الإماراتي سيف حمر عين، الحياة في لندن، أمس، عن عمر يناهز 86 عاماً، إثر مرض عضال، حيث كان الفقيد في رحلة علاج، وسيتم دفن الفقيد لدى وصول جثمانه من لندن، وتقبل التعازي في منزله الكائن في مدخل مدينة رأس الخيمة، بمنطقة الندية.

ونعى مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف بن أحمد الحبتور، الفقيد، في تغريدة على موقع «تويتر»، قائلاً: «إنه يومٌ حزين.. ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله، فنحن راضون بقضائه وقدره، إنا لله وإنا إليه راجعون، تلقيت بألمٍ نبأ وفاة صديقي العزيز رجل الأعمال سيف حمر عين، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، خلال وجوده في العاصمة البريطانية لندن».

وبدأ سيف حمر عين، حياته العملية مُبكراً، وهو في الـ11 من عمره، وبدأ مسيرته المهنية صغيراً في رأس الخيمة، ثم انتقل للعمل خارج الدولة، ضمن مجالات مختلفة، في كل من الكويت والسعودية، قبل أن يعود إلى الإمارات، مع تأسيس الاتحاد ونشأة الدولة، حيث باشر أعماله في التجارة والاستثمار في دبي ورأس الخيمة. ويحظى رجل الأعمال الإماراتي، بمحبة واسعة في مجتمع رأس الخيمة والإمارات إجمالاً، وخلّف رحيله أصداء حزينة بين مختلف الشرائح المُجتمعية.

وقدم سيف حمر عين، عطاء مشهوداً في قطاع العمل الخيري والإنساني، عبر أعمال خيرية عديدة، بينها تشييد عدد من المساجد داخل الدولة وخارجها، وبناء مساكن للمحتاجين وذوي الدخل المحدود، والتكفل بنفقات علاج بعض المرضى غير القادرين مادياً، وتكاليف سفر بعضهم لتلقي العلاج في الخارج، وتسديد الرسوم الدراسية عن الطلبة من أبناء الأسر محدودة الدخل، وغيرها من أعمال الخير والإحسان.