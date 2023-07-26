«طيران الإمارات» تشغل «العملاقة» إلى 49 وجهة حول العالم

تشغل «طيران الإمارات» 72 رحلة يومية مغادرة (144 رحلة في الاتجاهين)، باستخدام الطائرة العملاقة «إيرباص A380» من مركزها في مطار دبي الدولي، استناداً إلى جدول الرحلات لشهر أغسطس المقبل، وفقاً لبيانات مؤسسة «ch-aviation» المتخصصة في استشارات الطيران والنقل الجوي.

وبحسب بيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، تمتلك «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة دولية في العالم، 119 طائرة من طراز «إيرباص A380»، وستشغل رحلات «العملاقة» إلى 49 وجهة حول العالم في 33 دولة في قارات العالم الست خلال أغسطس المقبل.

وجهات «العملاقة»

وتتضمن تلك الوجهات: 17 وجهة ستشغلها الناقلة في أوروبا، و13 وجهة في آسيا، وست وجهات في كل من أميركا الشمالية، وأستراليا، مقابل أربع وجهات في إفريقيا، ووجهتين في الشرق الأوسط، ومحطة واحدة في أميركا الجنوبية. وأضافت المؤسسة أن 35% من وجهات طائرة «A380» التابعة لـ«طيران الإمارات» تتركز في القارة الأوروبية، التي تستحوذ أيضاً على 42% من عدد رحلات الناقلة. وبينت أن الناقلة ستشغل في الإجمال 13 رحلة يومية إلى خمس وجهات في المملكة المتحدة، فضلاً عن سبع رحلات في خمس محطات بالسوق الأميركية، وست رحلات في أربع محطات بأستراليا، وأربع رحلات يومية في محطتين بفرنسا.

جدول أغسطس

ووفقاً لجدول رحلات أغسطس، تشغل «طيران الإمارات» ست رحلات يومية باستخدام هذه الطائرة إلى «لندن هيثرو»، وأربع رحلات إلى بانكوك، مقابل ثلاث رحلات يومية إلى كل من جدة، و«لندن غاتويك»، ونيويورك، وباريس، ورحلتين يومياً إلى كل من: القاهرة، هونغ كونغ، مانشستر، موريشيوس، ملبورن، ميلان، موسكو، ميونيخ، سنغافورة، سيدني.

وبحسب البيانات، تشغل «طيران الإمارات» وفقاً لبيانات أغسطس المقبل رحلة يومية بهذه الطائرة إلى كل من: عمان، أمستردام، أوكلاند، بالي، بكين، بنغالورو، برمنغهام، بريسبان، الدار البيضاء، كرايستشيرش، دوسلدورف، فرانكفورت، غلاسكو، غوانزو، هيوستن، إسطنبول، جوهانسبرغ، كوالالمبور، لوس أنجلوس، مدريد، مومباي، نيس، بيرث، روما، سان فرانسيسكو، ساو باولو، سيؤول، شنغهاي، تايبيه، طوكيو، تورنتو، واشنطن دالاس، زيوريخ.

توسيع العمليات

وكانت «طيران الإمارات» ذكرت في بداية العام الجاري أنها ستوسع نطاق عملياتها لطائرات «A380» إلى المزيد من المحطات ضمن شبكتها العالمية في قارات العالم الست، في إطار مواصلة الناقلة زيادة قدراتها بما يتماشى مع استمرار تنامي الطلب على السفر.

ولاتزال تجربة طائرة الإمارات «A380» تحظى بتفضيل المتعاملين، بفضل مقصوراتها الفسيحة والمريحة الهادئة، ومنتجاتها الفريدة، مثل الصالون الجوي وحمّام «شاور سبا».