«فندق ومساكن ريكسوس» أول منشأة فندقية وسكنية فاخرة في «جزر دبي»

أطلقت شركة «نخيل» بشراكة مع «إكسلسيور للعقارات»، مشروع «فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي» الجديد على الواجهة البحرية الذي يقدم مستوى رفيعاً من أنماط الحياة الراقية، من موقعه المتميز في «جزر دبي» على الساحل الشمالي للإمارة.

ويعد «فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي» أول منشأة فندقية وسكنية فاخرة تشيّد في «جزر دبي»، وسيوفر للمقيمين والزوار مستوى الخدمة نفسه ووسائل الراحة التي تشتهر بها منتجعات «ريكسوس» في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المرافق الرياضية والترفيهية والصحية، ويشمل ذلك المساحات المشتركة، والمقاهي والمطاعم المشهورة وخيارات الترفيه المتنوعة.

وسيضم كل واحد من المباني ردهة مصممة على الطراز الفندقي، ومرافق خاصة لتنزيل الركاب، ومسابح على طراز «إنفينيتي» وسبا، ومركزاً للياقة البدنية. ويتربع «فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي» على خليج صغير منعزل في «جزر دبي»، ويتمتع بشاطئ طوله 700 متر، يمكن لجميع المقيمين الوصول إليه بشكل مباشر.

وتضم المساكن شققاً بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم، مع تراسات فسيحة توفر مزيداً من الظل، وشقق دوبلكس من أربع غرف نوم مع مسابح خاصة، ومنازل شاطئية مرفقة بحدائق وتراسات خاصة، إضافة إلى 10 فلل فاخرة. وستوفر الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم، مساحات معيشة داخلية وخارجية تقارب 4,880 قدماً مربعة، في حين تبلغ مساحة الفلل 6350 قدماً مربعة مع مسابح خاصة. وتتميز جميع المساكن بإطلالات بحرية خلابة تضمن الاستمتاع بغروب الشمس على البحر.

ويشكل المشروع وجهة مثلى للعائلات باحتضانه مرافق عائلية مختلفة تشتهر بها علامة «ريكسوس»، بما فيها نادٍ للأطفال. ويستطيع المقيمون أيضاً الاستفادة من مجموعة من الخدمات المصممة حسب طلبهم، بما يلبي مختلف احتياجاتهم. كما يمكن للمُلّاك الاستفادة من وصول تفضيلي إلى فئة «أكور الماسية».

وبهذه المناسبة، قالت الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة «نخيل»، رشا حسن: «نلتزم في شركة نخيل بإعادة صياغة مفاهيم وأنماط المعيشة على الواجهة البحرية، ويسعدنا إطلاق مشروع (فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي) الذي سيثري حياة المواطنين والمقيمين والزوار في دبي على حد سواء. وبفضل الموقع المذهل المطل على الواجهة البحرية لـ(جزر دبي)، سيغدو المشروع وجهة جديدة مثالية للاستمتاع بساحل دبي الخلاب. ومن خلال استقطاب علامة ريكسوس الشهيرة عالمياً إلى جزر دبي، فإننا نرسي بيئة معيشة حصرية تناسب العائلة وتوفر أنماط حياة فاخرة بطابع حضري على الواجهة البحرية».

من جهته قال رئيس تطوير الأعمال والشمول لدى «إنيسمور»، فرانسوا بودان: «نحن متحمسون للشراكة مع شركة نخيل والبدء بتطوير مشروعنا الفندقي والسكني الجديد في موقع مميز على (جزر دبي). يعكس حرصنا على تشييد هذا المشروع الجديد ثقتنا بدبي مركزاً عالمياً للسياحة، وكذلك للعدد المتزايد من الأشخاص الراغبين في اتخاذ دبي موطناً لهم. وباعتبارها علامة عالمية رائدة في تصميم وجهات ومجتمعات فاخرة على الواجهة البحرية، ستضمن شركة نخيل من خلال خبراتها العريقة أن يقدم (فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي) تجارب ضيافة وأنماط حياة فاخرة لا تضاهى».

5 جزر

تتألف «جزر دبي» من خمس جزر بمساحة تبلغ 17 كيلومتراً مربعاً، وشواطئ بطول 20 كيلومتراً، وتوفر أسلوب معيشة شاطئية بمسافة تبعد نحو 20 دقيقة عن وسط مدينة دبي، وكذلك من المطار والموانئ البحرية الرئيسة. وستحتضن الجزر إلى جانب «فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي»، أكثر من 80 منتجعاً وفندقاً تتنوع بين منتجعات فاخرة وصحية وفنادق بوتيك، وأخرى عائلية صديقة للبيئة، لتغدو «جزر دبي» بذلك ركيزة داعمة لطموح دبي بتعزيز قطاعي السياحة والضيافة. وإضافة إلى ذلك، سيدعم مشروع «فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي» خطة دبي الحضرية 2040 الهادفة إلى زيادة عدد الفنادق وإنشاء مجتمعات صحية نابضة بالحياة.