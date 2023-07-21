شركات الطيران تشغل 5.1 ملايين مقعد إضافي مجدول في «دبي الدولي» بالربع الثالث

أفادت بيانات لمؤسسة «سيريوم»، المتخصصة في أبحاث شركات الطيران والمطارات الدولية، بأن شركات الطيران العاملة في مطار دبي الدولي تضيف أكثر من 2.55 مليون مقعد مجدول إضافي على الرحلات المغادرة (نحو 5.1 ملايين في الاتجاهين) خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ووفقاً لبيانات المؤسسة، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن إجمالي المقاعد المجدولة للناقلات الجوية في «دبي الدولي» يرتفع إلى أكثر من 14.55 مليون مقعد على الرحلات المغادرة (أكثر من 29 مليون مقعد في الاتجاهين) خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 11.9 مليون مقعد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي (نحو 23.8 مليون مقعد مجدول في الاتجاهين).

وأظهرت بيانات المؤسسة أن مطار دبي، أكبر محور للنقل الجوي الدولي في العالم، سجل نمواً بنسبة 21% في عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتظهر البيانات ارتفاعاً متواصلاً في عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية في مطار دبي الدولي مع استئناف حركة النقل الجوي في المزيد من الوجهات حول العالم والتوسعات المتواصلة للناقلات العاملة في المطار، فضلاً عن إضافة المزيد من الرحلات إلى الوجهات القائمة وافتتاح وجهات جديدة.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ عدد المقاعد المجدولة التي شغلتها الناقلات الجوية في مطار دبي الدولي، أكثر من 13.7 مليون مقعد على الرحلات الجوية، لتتخطى مستويات الفترة ذاتها من عام 2019، مقابل 13.4 مليون مقعد مجدول في الربع الأول من العام الجاري، لترتفع إلى 14.55 مليوناً خلال الربع الثالث.

يشار إلى أن التقرير السنوي للمجلس العالمي للمطارات كشف أن مطار دبي الدولي حافظ على مركزه الأول كأكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، خلال العام الماضي، وذلك للعام التاسع على التوالي، بعد أن سجل نمواً بنسبة 127% في أعداد المسافرين ليصل إلى 66 مليون مسافر في 2022.

وتشير توقعات أولية لمؤسسة مطارات دبي إلى أن حركة المسافرين ستصل عبر مطار دبي الدولي خلال العام الجاري إلى نحو 83.6 مليون مسافر، لاسيما في ظل استضافة دبي العديد من الأحداث والفعاليات الدولية الكبرى، بما فيها معرض دبي للطيران، ومؤتمر «كوب 28»، وذلك بعد الأداء القوي الذي سجله مطار دبي الدولي خلال الربع الأول.

وسجل مطار دبي الدولي أكثر من 98.3 ألف رحلة دولية مغادرة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 86.9 ألف رحلة في الفترة ذاتها من عام 2019، أي مستويات ما قبل الجائحة، وبنسبة نمو بلغت أكثر من 13%، وفقاً لبيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

• 14.55 مليون مقعد مجدول على الرحلات المغادرة في «دبي الدولي» بالربع الثالث.