«فلاي دبي» تطرح عروضاً على تذاكر الطيران تبدأ من 1050 درهماً

طرحت شركة «فلاي دبي» عروضاً على تذاكر الطيران إلى 20 وجهة ضمن شبكتها العالمية، ابتداء من 1050 درهماً، مشيرة إلى أن الأسعار المعروضة صالحة للحجز حتى الـ31 من يوليو الجاري، وللسفر حتى الـ31 من أغسطس المقبل.

وبحسب قائمة عروض الناقلة التي تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منها، تبدأ أسعار الرحلات إلى مدينة صلالة من 1050 درهماً على الدرجة السياحية، و4650 على درجة الأعمال، ونحو 1080 إلى مدينة الإسكندرية على الدرجة الاقتصادية، ونحو 3200 درهم على درجة رجال الأعمال، فيما تبدأ أسعار التذاكر إلى تبليسي من 1350 درهماً للدرجة السياحية، و7500 درهم لدرجة الأعمال.

وتبدأ أسعار التذاكر إلى باكو من 1450 درهماً للدرجة السياحية، و7100 درهم على درجة الأعمال، مقابل 1800 درهم إلى كرابي في تايلاند، ونحو سبعة آلاف درهم على درجة الأعمال، فيما تبدأ أسعار التذاكر إلى ميلانو من 2160 درهماً على الدرجة السياحية، ونحو 12 ألفاً على درجة الأعمال، مقابل 2700 درهم إلى كاتانيا الإيطالية للدرجة السياحية، ونحو 11 ألفاً على درجة الأعمال.

وذكرت الشركة على موقعها أن الأسعار المعروضة تمثل الحد الأدنى لأسعار الرحلات التي تنطلق من دبي إلى وجهات مختارة، حيث تطبق شروط وأحكام الأسعار الأساسية، وهي سارية الصلاحية على رحلات الذهاب والعودة في الدرجة السياحية ودرجة الأعمال.

وبينت أن الأسعار المعروضة رهن بالتوافر وقد تتبدّل في أي وقت من دون إنذار مسبق، مشيرة إلى أن هذه الأسعار تتوفر عند حجز الرحلات من خلال موقع فلاي دبي الإلكتروني، وتطبيق فلاي دبي ومتاجر فلاي دبي للسفر أو مركز اتصال «فلاي دبي».

وذكرت أن الأسعار المعروضة سارية الصلاحية على رحلات «فلاي دبي» حصراً، ولا تشمل أي رحلات مشتركة أو رحلات تبادل الرموز.

• أسعار الرحلات إلى مدينة الإسكندرية تبلغ نحو 1080 على الدرجة الاقتصادية.