دبي مارينا الخيار المفضل للمستثمرين لشراء الشقق الفاخرة في دبي

أصدر موقع بيوت، العقاري تقريراً عن سوق العقارات في دبي للنصف الأول من عام 2023، كاشفاً عن المناطق الأكثر بحثًا في قطاع العقارات في الإمارة، استنادًا إلى اتجاهات بحث المستخدم التي لوحظت على الموقع.

وقال موقع "بيوت"، إن الأسعار في قطاع العقارات في دبي استمرت في الارتفاع عبر المناطق الأكثر طلباً، مما جعل السوق مواتية لأصحاب العقارات والبائعين، مضيفا أن هذا الازدهار المستمر في أسعار العقارات كان مدفوعاً بالطلب القوي بين الباحثين عن العقارات من المواطنين والأجانب على كلا من العقارات الفاخرة وذات الأسعار المعقولة في دبي.

واستنادًا إلى البيانات الواردة من موقع بيوت، سجلت أسعار مبيعات الفلل والشقق في الأحياء الأكثر طلباً في دبي ارتفاعًا بنسبة 1% إلى 17% في النصف الأول من عام 2023.

وأظهر المستثمرون المحتملون الذين يبحثون عن فلل وشقق بأسعار منخفضة اهتمامًا بمناطق مثل دائرة قرية الجميرا "JVC"، وأبراج بحيرات الجميرا، وداماك هيلز 2، والفرجان، في حين ركز المستثمرون ذوو الدخل المرتفع على العقارات الفاخرة في دبي مارينا، ووسط مدينة دبي "داون تاون، والمرابع العربية ودبي هيلز استيت في النصف الأول من عام 2023.

وتعليقًا على نتائج التقرير، قال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت ورئيس مجموعة دوبيزل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "منذ ستة أشهر، ونحن نستمتع بنتائج رائعة في القطاع العقاري. تشهد عمليات البحث عن عقار تزايد مستمر والمعاملات العقارية أيضاً في تزايد متوالي شهراً بعد شهر. تخبرنا البيانات الجديدة والمطورة لمعاملات دبي بأن حجم معاملات المبيعات ارتفع بنسبة تقارب 12%، بينما زادت قيمة المعاملات بنسبة 20%".

وأضاف علي خان أن "هناك الكثير من التوجه الإيجابي من أصحاب الثروات نحو الإمارات، وهجرة المليونيرات إلى دبي هي أكبر دليل على ذلك، فلقد أكدت العديد من التقارير أن أصحاب الثروات الضخمة من مختلف أنحاء العالم قاموا بتخصيص ميزانية كبيرة لاستثمارها في العقارات في الإمارات. واستجابة منا للتغييرات الحاصلة في السوق العقاري، قمنا بدورنا بإطلاق نسخة من موقع بيوت باللغة الصينية، ونحن في صدد أن نتبع هذه الخطوة بابتكارات أخرى عديدة".

وأضاف خان: "يمكننا أيضًا أن نرى الدور القوي الذي تلعبه ديناميكيات العرض مقابل الطلب في سوق الإيجارات، حيث لوحظ استمرار ارتفاع أسعار العقارات في المناطق الأكثر طلباً بسبب أزمة العرض. كما أن الزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات دفعت المزيد من الأفراد إلى التوجه إلى تملك المنازل، وبالتالي فإن الأموال التي قاموا بتخصيصها لاستئجار العقارات ستنتهي بإنشاء أصول طويلة الأجل. لقد ساعد تركيزنا القوي على تكنولوجيا العقارات وحرصنا على توفير الشفافية في خلق نظرة أكثر إيجابية للسوق بشكل عام، ونحن فخورون لكوننا جزء من رحلة النمو المذهلة لمدينتنا دبي".

أسعار الإيجارات

وأظهر التقرير، أن أسعار إيجارات الشقق ذات الأسعار المعقولة في المناطق الأكثر طلباً في دبي ارتفعت بنسبة تصل إلى 17%، بينما ارتفعت تكلفة استئجار الشقق الفاخرة بشكل ملحوظ بنسبة تصل إلى 32%. وشهدت الفلل ذات الأسعار المعقولة في الأحياء الأكثر طلباً ارتفاعات تصل إلى 50% في الإيجارات، في حين ارتفعت تكلفة استئجار عقارات الفلل الفاخرة بنسبة تصل إلى 70 %.

وأظهر المستأجرون الذين يبحثون عن شقق بأسعار معقولة ميلًا نحو العقارات في قرية جميرا الدائرية (JVC) وبر دبي، بينما يفضل أولئك الذين يبحثون عن الفلل منازل في "داماك هيلز 2" و"مردف".

وبالنسبة للعقارات الفاخرة، ظل مرسى دبي والخليج التجاري الخيارين الأكثر طلباً.

واستنادًا إلى البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سجلت الإمارة 60 ألف و927 صفقة عقارية سكنية بقيمة 179.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2023.

العقارات المعروضة للبيع

وأورد التقرير، أن دبي مارينا ظلت خيارًا مفضلًا للمستثمرين لشراء الشقق الفاخرة في دبي، ارتفع متوسط سعر المتر المربع للبيع للشقق في دبي مارينا بنسبة 5.61%، ليبلغ متوسط 1679 درهمًا إماراتيًا خلال النصف الأول من عام 2023.

كما أظهر المستثمرون الذين يبحثون عن شقق راقية اهتمامًا بالعقارات في وسط مدينة دبي، ومنطقة الأعمال المركزية، ونخلة جميرا، ومساكن شاطئ الجميرا JBR. ارتفع متوسط سعر المتر المربع للبيع في هذه الأحياء بنسبة تصل إلى 13%. يمكن أن يعزى معظم هذه الزيادات في الأسعار إلى الزيادة في الطلب على العقارات في هذه المناطق.

وفقًا لاتجاهات البحث التي لوحظت على موقع بيوت، ظلت دائرة قرية الجميرا JVC هي الخيار الأول للمستثمرين الذين يبحثون عن شقق بسعر منخفض في دبي. وارتفع متوسط سعر المتر المربع للبيع للشقق في دائرة قرية الجميرا JVC بنسبة 4.96%، ليبلغ 974 درهمًا إماراتيًا في النصف الأول من عام 2023.

كما انجذب المستثمرون المهتمون بالشقق ذات الأسعار المنخفضة إلى العقارات في أبراج بحيرة الجميرا وواحة دبي للسيليكون ومدينة دبي الرياضية والمدينة العالمية. كانت هناك زيادة بنسبة 1% إلى 7% في متوسط سعر البيع للقدم المربع للشقق في هذه المناطق، مع أعلى زيادة تم الإبلاغ عنها في أبراج بحيرة الجميرا.

متوسط بيع الفلل

وتظهر البيانات التي جمعها موقع "بيوت" أن متوسط سعر بيع الفلل باهظة الثمن في دبي استمر في الارتفاع في أبرز الأحياء خلال النصف الأول من عام 2023. وكانت المرابع العربية الخيار الأفضل للمشترين الذين يبحثون عن فلل فاخرة للبيع في دبي خلال النصف الأول من عام 2023. وبلغ متوسط سعر القدم المربع للفلل في المرابع العربية 1،316 درهم إماراتي، بعد زيادة طفيفة في السعر بلغت 2.81%.

كما جذبت المنازل في "دبي هيلز استيت" المشترين من أصحاب الثروات العالية. سجل متوسط سعر القدم المربع للفلل في "دبي هيلز استيت" ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 11.9% في النصف الأول من عام 2023 ليبلغ 1833 درهما.

وأبدى المشترون والمستثمرون أيضًا اهتمامًا بالفلل الفاخرة المتوفرة في "داماك هيلز" و"نخلة جميرا" و"جميرا بارك". وسجلت الأسعار في هذه المناطق ارتفاعا يصل إلى 17%. لوحظت حركات المبيعات الأبرز في نخلة جميرا، والتي يمكن أن تكون نتيجة لزيادة الطلب في المنطقة.

وفضل المستثمرون والمشترون المهتمون بالفلل ذات الأسعار المنخفضة في دبي "داماك هيلز 2" في النصف الأول من عام 2023. وسجل سعر القدم المربع للمنازل في "داماك هيلز 2" ارتفاعًا بنسبة 6.25% ليصل إلى 684 درهمًا في المتوسط.

وكانت قرية جميرا الدائرية أيضا خيارا شائعا للمستثمرين الذين يبحثون عن فلل للبيع في دبي بأسعار معقولة. ارتفع متوسط سعر القدم المربع للفلل في قرية جميرا الدائرية بنسبة 6.43% ليبلغ 714 درهمًا إماراتيًا في النصف الأول من عام 2023.

وأظهر المستثمرون المحتملون أيضًا ميلًا للفلل ذات الأسعار المنخفضة في الفرجان والينابيع والريم. سجلت الأسعار في هذه المناطق ارتفاعاً بنسبة 5% إلى 11% خلال النصف الأول من عام 2023. وتم الإبلاغ عن أعلى زيادة في أسعار الفلل في الينابيع، حيث يقوم أصحاب العقارات بإدراج عقاراتهم بأسعار أعلى لتلبية الطلب المتزايد.

عوائد الإيجار في دبي

تقدم مدينة دبي الرياضية عوائد إيجارية متوقعة بنسبة 9.04%، وقد كانت واحدة من أفضل الخيارات للاستثمار في شقق للبيع بأسعار منخفضة للتأجير خلال النصف الأول من عام 2023.

وقدمت مرسى دبي عائد استثمار متوقع يبلغ 7.25% وهو أعلى العوائد الإيجارية للشقق الفاخرة.

بالنسبة للفلل ذات الميزانية المحدودة في دبي، حققت قرية جميرا الدائرية أكثر عائد استثماري جذباً بنسبة 7.98% في النصف الأول من عام 2023. وقدمت الفلل الفاخرة للشراء للتأجير في داماك هيلز أفضل عوائد إيجارية متوقعة بنسبة 7.28%.

مشاريع قيد الانشاء في دبي

وللعقارات ذات الأسعار المنخفضة، ظلت المنطقة 10 في قرية جميرا الدائرية الخيار الأكثر طلباً للشقق التي تحت الإنشاء. أولئك الذين يبحثون عن فلل خارج المخطط بأسعار منخفضة قد انجذبوا نحو "فيلانوفا" في دبي لاند.

استنادًا إلى البيانات الصادرة عن موقع "بيوت"، برزت "إعمار بيتش فرونت" في دبي هاربور كالأكثر طلباً من حيث مشاريع التطوير قيد الإنشاء للشقق الفاخرة في دبي، في حين بقيت منطقة "علايا" في تلال الغاف الأكثر تفضيلاً من قبل أولئك الذين يبحثون عن فلل فاخرة قيد الإنشاء.

عقارات للإيجار

وبالنسبة للشقق المعروضة للإيجار بأسعار معقولة في دبي، استمر المستأجرون المحتملون في تفضيل دائرة قرية جميرا في النصف الأول من عام 2023.

وارتفعت تكاليف إيجار الشقق في قرية جميرا الدائرية بنسبة 15% إلى 18% خلال النصف الأول من عام 2023. وفي المتوسط، تم تأجير شقق الاستوديو مقابل 44 ألف درهم إماراتي، في حين تم إيجار شقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين نوم بسعر 63 ألف درهم إماراتي و 88 ألف درهم إماراتي على التوالي.

كما انجذب المستأجرون المحتملون إلى الشقق ذات الأسعار المعقولة في "بر دبي" و"النهدة" و"ديرة" و"المدينة العالمية". وتم تقدير إيجارات الشقق بشكل عام بنسبة 6% إلى 16%. ولوحظ الارتفاع الأبرز في طلب الإيجارات في "النهدة"، والذي قد يكون نتيجة لزيادة الطلب على العقارات بأسعار معقولة في المنطقة.

وفقًا لاتجاهات البحث التي لوحظت على موقع "بيوت" استمر المستأجرون المحتملون الذين يبحثون عن شقق فاخرة في دبي في تفضيل العقارات في مرسى دبي خلال النصف الأول من عام 2023.

وارتفع الطلب على إيجارات الشقق في "دبي مارينا" بنسبة تصل إلى 14% في النصف الأول من عام 2023، بلغ متوسط إيجار الشقق في "دبي مارينا" 107 آلاف درهم للغرفة الواحدة، و 155 ألف درهم للغرفتين و247 ألف درهم للوحدات المكونة من 3 غرف نوم.

وتشمل المناطق الأخرى التي جذبت اهتمام المستأجرين إيجارات الشقق الفاخرة الخليج التجاري ووسط مدينة دبي (داون تاون) ودبي هيلز استيت ونخلة جميرا. سجلت هذه المناطق ارتفاعات في الأسعار تصل إلى 32% خلال النصف الأول من عام 2023. ولوحظت أكبر زيادة في "دبي هيلز استيت" بعد تسليم أجنحة الجولف وتدفق العقارات في "بارك هايتس".

وفي قطاع الفلل ذي الأسعار المعقولة، برزت "داماك هيلز 2" كخيار مفضل للمستأجرين المحتملين الباحثين عن الفلل خلال النصف الأول من عام 2023.

وارتفعت تكاليف إيجار الفلل في داماك هيلز 2 بنسبة تصل إلى 42%، بمتوسط 77 ألف درهم إماراتي لثلاث غرف نوم، و101 ألف درهم إماراتي لـ 4 غرف نوم، و 121 ألف درهم إماراتي للمنازل المكونة من 5 غرف نوم، خلال النصف الأول من عام 2023.

وناشدت مردف المستأجرين الباحثين عن منازل بأسعار معقولة في دبي. خلال النصف الأول من عام 2023، سجلت المنطقة ارتفاعات في أسعار الفلل المكونة من 3 غرف نوم و4 غرف نوم بنسبة تصل إلى 13% بمتوسط 112 ألف درهم و127 ألف درهم على التوالي. بقيمة 141 ألف درهم، ظلت أسعار الفلل المكونة من 5 غرف نوم في مردف دون تغيير.

كما أخذ المستأجرون الذين يبحثون عن منازل بأسعار معقولة في الاعتبار مناطق مثل دبي ساوث وقرية جميرا الدائرية ودبي لاند. ازداد طلب إيجارات الفلل في هذه الأحياء بشكل عام بنسبة 2% إلى 50%. وسجلت المنازل المكونة من 4 غرف نوم في دبي لاند زيادة في متوسط تكاليف الإيجار نتيجة تدفق الإعلانات العقارية في منتجع ونادي الحبتور للبولو – "ذا رزيدنسز".

واستنادًا إلى تقرير بيوت عن سوق العقارات، سجلت إيجارات الفلل الراقية في المناطق الأكثر طلباً في دبي ارتفاعًا في التكاليف السنوية خلال النصف الأول من عام 2023.

برزت "دبي هيلز استيت" باعتبارها الخيار الأكثر طلباً لتأجير الفلل الفاخرة في دبي. وارتفعت تكاليف إيجارات المنازل المكونة من 4 و6 غرف نوم في "دبي هيلز استيت" بنسبة 2% إلى 26% بمتوسط 319 ألف درهم و 1.77 مليون درهم على التوالي. وبلغ متوسط إيجارات المنازل المكونة من 5 غرف نوم 394 ألف درهم إماراتي، بعد انخفاض بنسبة 1.53% في النصف الأول من عام 2023.

كانت البرشاء أيضًا خيارًا مفضلًا للمستأجرين ذوي الدخل المرتفع. ارتفعت تكاليف إيجار الفلل بنسبة تصل إلى 23%. خلال النصف الأول من عام 2023، بلغ متوسط إيجارات المنازل المكونة من 4 غرف نوم في البرشاء 296 ألف درهم. تم تأجير الفلل المكونة من 5 غرف نوم مقابل 369 ألف درهم، في حين تم تأجير الفلل المكونة من 6 غرف نوم بـ 457 ألف درهم.

كما أظهر المستأجرون المحتملون اهتمامهم بالفلل الباهظة الثمن في "جميرا" و"المرابع العربية 3" و"داماك هيلز". وأبلغت هذه المناطق عن ارتفاعات في الأسعار تصل إلى 70%. تم تسجيل أعلى ارتفاع في تكاليف الإيجار للعقارات في "داماك هيلز"، حيث أدى تدفق المخزون من "ترامب إستيتس" و"فينيتو" إلى ارتفاع الأسعار.