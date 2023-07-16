السياحة الدولية إلى دبي تتخطى في النصف الأول مستويات 2019

تخطى أعداد الزوار الدوليين في دبي مستويات ما قبل جائحة «كوفيدـ19»، بعد أن استقبلت الإمارة 8.5 ملايين سائح دولي خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل نحو 8.36 ملايين زائر دولي في الفترة المماثلة من عام 2019، بنسبة نمو بلغت 1.67%، فيما سجل عدد الزوار الدوليين زيادة بنسبة 19.3% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي عندما استقبلت الإمارة حينها 7.12 ملايين زائر.

ومع تخطى أعداد السياح خلال النصف الأول، مستويات ما قبل الجائحة، تواصل دبي تسجيل معدلات قوية، في وقت جاوزت فيه مؤشرات كل من أعداد الزوار، والغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مستويات ما قبل «الجائحة» أيضاً.

واستقبلت دبي خلال الربع الأول من العام الجاري 4.67 ملايين زائر دولي، مقارنة بـ3.97 ملايين زائر خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة نسبتها 17% على أساس سنوي، ضمن أفضل أداء ربع سنوي للمدينة منذ الجائحة، وهو ما يؤكد تقدمها نحو تحقيق الهدف بأن تصبح الوجهة المفضلة والأكثر زيارة في العالم، وفقاً لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وتواصل دبي جهودها لتوفير العديد من المبادرات التنظيمية، وتطوير البنية التحتية المتقدمة، وتقديم خيارات السفر المتنوعة لمواكبة المشهد السياحي العالمي سريع التطور، واستقطاب مزيد من عشاق السفر من جميع أنحاء العالم.

كما يشهد الزخم السياحي في دبي نمواً متسارعاً، بفضل دعم العديد من الشركاء المحليين والدوليين، ما يرسخ من مكانتها باعتبارها المدينة الأكثر أماناً وسلامة والأفضل للعيش في العالم.

• مؤشرات أعداد الزوار، والغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، تخطت مستويات ما قبل «كوفيدـ19».