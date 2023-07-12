مسؤولو فنادق: 10 عوامل تعزز جاذبية دبي السياحية صيفاً

قال مسؤولو فنادق لـ«الإمارات اليوم»، إن دبي وجهة سياحية مفضلة على مدار العام لدى مختلف شرائح السياح، مع تنوع الأنشطة والخيارات التي توفرها المدينة لزوارها، مشيرين إلى 10 عوامل تعزز جاذبية الإمارة صيفاً، خصوصاً أمام العائلات.

وجهة رئيسة

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تايم للفنادق»، محمد عوض الله، إن «دبي وجهة رئيسة على خريطة السياحة العالمية، ومقصد لملايين الزوار طوال أشهر السنة»، مشيراً إلى أن «القطاع السياحي في دبي اكتسب خلال السنوات الأخيرة المزيد من الزخم خلال أشهر الصيف، مع ازدياد جاذبية الإمارة لمختلف شرائح الزوار على مدار العام».

وذكر عوض الله أن «المدينة التي تضم معالم سياحية أيقونية، وبنية تحتية عالية المستوى، عززت جاذبيتها خلال أشهر الصيف مع جدول مليء بالفعاليات والأحداث الثقافية، والعروض الفنية والموسيقية، فضلاً عن أنشطة ترفيهية تلبي مختلف متطلبات الزوار، لاسيما فئة العائلات»، لافتاً إلى أن «(مفاجآت صيف دبي) تعود كل صيف حاملةً معها الكثير من الصفقات والعروض المذهلة، والسحوبات على جوائز قيّمة، والعروض الترفيهية المباشرة».

وأشار إلى أن «العديد من المنشآت الفندقية تطرح خلال فصل الصيف عروضاً وباقات للعائلات والأفراد، تشمل مزايا مجانية للراغبين في إجراء حجز فندقي، أو الحصول على خصومات سعرية، فضلاً عن ليال مجانية مقابل حجز ثلاث ليال، وذلك في إطار التشجيع على السفر»، لافتاً إلى أن «قطاع السياحة والضيافة في دبي يتيح خدمات متكاملة للزوار، وفقاً لأعلى معايير الخدمة، بدءاً من وصولهم إلى مطار دبي الدولي».

نمو مستمر

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لفنادق «كارلتون»، حسني عبدالهادي، إن «القطاع السياحي في دبي يشهد نمواً مستمراً كل صيف، بدعم من حركة السياحة الداخلية، والزوار الدوليين»، مشيراً إلى أن «دبي مقصد سياحي عالمي، ووجهة مفضلة لدى مختلف شرائح الزوار ومن مختلف الأسواق، خصوصاً للعائلات، مع إطلاق حملة (للأطفال مجاناً)».

وأضاف عبدالهادي أن «لعوامل الجذب السياحي صيفاً دوراً بارزاً في جعل دبي وجهة للزوار من السوق المحلية والأسواق الدولية»، مبيناً أن «العروض التي يتم طرحها بأسعار تشجيعية، لها دور مهم في استقطاب الزوار، مع خيارات الترفيه، لاسيما للعائلات».

ولفت كذلك إلى «الأجواء الاحتفالية والأنشطة الصيفية للعائلات، ضمن عروض متكاملة خلال فعاليات صيف دبي، فضلاً عن تنوع المنتج السياحي في دبي، وتوافر خيارات لقضاء عطلات بمختلف الميزانيات».

عروض ترويجية

إلى ذلك، قال المدير العام لفندق «الجداف روتانا»، هيثم عمر، إن «الفعاليات التي تحتضنها المدينة، والعروض الترويجية التي تطرحها الفنادق، فضلاً عن جاذبية نقاط الجذب السياحي في دبي، ترفع من مستويات تدفق الزوار الدوليين على مدار العام». وأضاف: «فضلاً عن العروض بأسعار تشجيعية، فقد طرحت (طيران الإمارات) عرضاً خلال الصيف، يتيح توفير إقامة مجانية للمسافرين إلى دبي وعبرها، في عرض يمتد إلى نهاية أغسطس المقبل».

ولفت عمر إلى أن «العديد من المنشآت الفندقية طرح عروضاً تتضمن الإقامة الفندقية، مع خيارات ترفيه متنوعة في وجهات الجذب السياحي، فضلاً عن إقامات مجانية للأطفال، في إطار تشجيع سياحة العائلات صيفاً»، مؤكداً أن «دبي وجهة سياحية لها جاذبية كبيرة طوال أشهر السنة».

وتابع: «لجأ العديد من الفنادق إلى طرح عروض وباقات مخصصة للعائلات والأفراد، تشمل مزايا مجانية للراغبين في إجراء حجز فندقي، أو الحصول على خصومات سعرية، فضلاً عن ليال مجانية مقابل حجز أكثر من ليلة».

وأوضح أن «المنتج السياحي في دبي يشهد تنوعاً متواصلاً، فهناك الفنادق الفاخرة، والمتوسطة والصغيرة، فضلاً عن عروض مصممة ضمن باقات تلبي مختلف الميزانيات».

العوا: تنوع مستمر وعروض تحفيزية

قال المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا: «تشهد دبي تنوعاً مستمراً في عوامل الجذب السياحي لمختلف شرائح الزوار وعلى مدار العام».

وأضاف: «إلى جانب العدد الكبير من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، فإن مهرجان مفاجآت صيف دبي يتيح مزايا إضافية للزوار الذين يقصدون دبي بغرض التسوق، إضافة إلى الحصول على مكافآت وعروض مجزية مع أنشطة مخصصة للأطفال».

وتابع العوا: «فضلاً عن العروض التحفيزية التي طرحتها الفنادق في دبي خلال الصيف، فإن (شركة طيران الإمارات) توفر إقامة فندقية مجانية للمتعاملين معها الذين يسافرون إلى دبي وعبرها، على مختلف درجات السفر، بما في ذلك السياحية، إذ تمنح الشركة إقامة مجانية لمدة ليلتين للمسافرين على الدرجة الأولى ودرجة الأعمال، فضلاً عن إقامة لمدة ليلة واحدة مجاناً للمسافرين على الدرجة السياحية».

وبيّن أن «عروض التسوق ومكافآت المتعاملين خلال الصيف تضيف جاذبية أكبر لدى شريحة من الزوار الذين يقصدون الإمارة، إذ تعد دبي وجهة لأبرز وأشهر العلامات العالمية».

وأكد أن «تسهيلات التأشيرة لها دوراً كبيراً في رفع معدلات الزيارة إلى دبي طوال أشهر السنة وبسهولة ويسر، بما في ذلك تأشيرة الدخول المتعدد لمدة خمس سنوات»، مشيراً إلى زيادة متواصلة في أعداد السياح الذين يزورن دبي أكثر من مرة كل عام.

وقال إن «المزيد من الشركات ومراكز التجزئة أتاحت عروضاً مختلفة خلال أشهر الصيف، بما في ذلك خصومات (ماي إيميريتس باس) التي أطلقتها (طيران الإمارات)، والتي تتيح للمسافرين الحصول على صفقات وتخفيضات في المئات من منافذ البيع ووجهات الجذب الشهيرة في الإمارة».

وأشار العوا إلى «سهولة الربط الجوي مع تشغيل الناقلات للمزيد من الرحلات صيفاً إلى معظم مدن العالم ومنها، حيث استأنفت شركات الطيران الوطنية رحلاتها إلى جميع الوجهات، وأضافت المزيد من المحطات خلال الفترة الماضية»، مبيناً أن «شركات الطيران كثفت من عملياتها صيفاً، وزادت سعتها التشغيلية إلى العديد من الأسواق».

عوامل الجذب السياحي في دبي خلال أشهر الصيف

1. جدول مليء بالفعاليات والعروض الترفيهية والثقافية والبطولات الرياضية.

2. إقامة فندقية مجانية توفرها «طيران الإمارات» للمسافرين إلى دبي وعبرها.

3. عروض فندقية بأسعار مخفضة طرحتها منشآت في دبي لاستقطاب العائلات.

4. تقديم المزيد من التسهيلات، بما فيها تأشيرة الدخول المتعدد لمدة خمس سنوات.

5. أجواء احتفالية وأنشطة صيفية للعائلات بأسعار مخفضة ضمن «مفاجآت صيف دبي».

6. حملة «للأطفال مجاناً» تتيح خيارات إقامة فندقية مجانية، وعروضاً حصرية خاصة بهم.

7. بنية تحتية عالية المستوى، ووجهات جذب أيقونية شهيرة على المستوى العالمي.

8. تنوع المنتج السياحي في دبي، مع توافر خيارات لقضاء عطلات بمختلف الميزانيات.

9. خصومات طيران مخصصة للمسافرين صيفاً في منافذ البيع، ووجهات الجذب الشهيرة.

10. سهولة الربط الجوي مع تشغيل الناقلات لمزيد من الرحلات صيفاً إلى معظم مدن العالم ومنها.