«الاقتصاد» تسجل 2762 علامة تجارية في يونيو

كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل 2762 علامة تجارية جديدة في يونيو الماضي بمعدل 92 علامة تجارية يومياً، محققة بذلك أكبر عدد من العلامات التجارية التي يتم تسجيلها خلال شهر واحد في الدولة منذ أكثر من خمس سنوات، في دلالة على تنامي قوة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والتصنيع في المنطقة والعالم.

كما يُعد ذلك استمراراً للمنحنى التصاعدي في تسجيل العلامات التجارية، إذ تم تسجيل 1731 علامة تجارية في شهر مايو، وكان الأكبر كذلك منذ أكثر من 17 شهراً.

وأوضحت الوزارة في تقرير عن العلامات التجارية المسجلة خلال يونيو الماضي، أن عدد العلامات التجارية المسجلة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يونيو الماضي، جاوز 8171 علامة تجارية، شملت شركات محلية وإقليمية وعالمية كبرى داخل الدولة وفي المناطق الحرة.

ووفقاً للوزارة، شهدت العلامات التجارية المسجلة خلال يونيو الماضي تنوعاً كبيراً وغير مسبوق، وتركزت في قطاعات الاقتصاد الجديد، وأبرزها: التكنولوجيا، والرقمنة، والابتكار التكنولوجي، والحلول التقنية، والتعامل الإلكتروني، والروبوتات الذاتية ثلاثية الأبعاد، والأنظمة الرقمية، ومعدات وأجهزة الطاقة الشمسية ولوازمها، والاستثمار الذكي، وتكنولوجيا الطاقة والاتصالات، وتقنية المعلومات، فضلاً عن قطاعات أخرى مثل المصارف والصرافة، والاستثمارات المالية، والدراسات المصرفية، والسياحة والسفر، والتسويق التجاري، والتطوير العقاري، والإنشاءات والمقاولات ومواد البناء، والزراعة، والصناعة، والتجارة والموانئ والخدمات الملاحية، والمواد الغذائية، والرعاية الصحية، والتعبئة والتغليف، والحلول الأمنية والصناعات العسكرية، وخدمات تموين الوقود وتجارة الجملة والتجزئة، وإدارة الأعمال، والخدمات الحكومية، والمقاهي والمطاعم.

ويُعد استمرار النمو الكبير في نشاط قطاع العلامات التجارية تجسيداً للموقع الريادي الذي تنفرد به دولة الإمارات، كمركز إقليمي لعمل عدد كبير من كبرى الشركات العربية والعالمية، إذ تتخذ شركات إقليمية وعالمية كبرى تحمل علامات تجارية دولية من الإمارات مقراً إقليمياً لممارسة أنشطتها التي عادت للنمو بقوة في الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع زيادة وتيرة حركة الأنشطة الاقتصادية والتجارية في الدولة.