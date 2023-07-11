طيران الإمارات توفر صالة حصرية لمسافريها بمطار شارل ديغول

أبرمت طيران الإمارات اتفاقية شراكة مع مؤسسة "إكستيم" في مطار شارل ديغول في باريس، لتوفير صالة حصرية جديدة لمسافريها من ركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال في المبنى رقم 1 بالمطار، بينما تستمر عمليات التجديد الجارية في المبنى رقم 2 بالمطار، ما يتيح لمسافري الناقلة المتميزين مواصلة التمتع بخدمات رفيعة خلال موسم السفر الصيفي المزدحم.

وأصبحت طيران الإمارات بذلك واحدة من ناقلات محدودة تمتلك صالة حصرية لمسافريها في المبنى رقم 1 بمطار شارل ديغول في باريس. وتضم الصالة الجديدة، التي تتسم باتساعها وجمعها بين أرفع معايير الراحة والأناقة، 155 مقعداً ومساحة داخلية وخارجية، إلى جانب تشكيلة رائعة من المأكولات والمشروبات. وستقدم الصالة خدماتها لنحو 190 مسافراً في اليوم، وستعمل على توفير مستويات رفيعة من الراحة لمسافري طيران الإمارات حتى عودة عمليات الناقلة إلى المبنى رقم 2 في يوليو 2024، وافتتاح صالة طيران الإمارات الجديدة في المبنى الجاري تجديده.

وتتيح الصالة لمسافري طيران الإمارات المميزين التمتع بتشكيلات متميزة من الوجبات على الإفطار والغداء والعشاء، بما في ذلك الأطباق الفرنسية المفضلة مثل "كروك مونسيير"، "الكريب" و"فاينانسير"، والأطباق العالمية مثل "تكا سمك السلمون" و"طاجين السمك" و"الدجاج بالزبدة" وستروجانوف اللحم. ويقوم بخدمة المسافرين في الصالة فريق من العاملين المحترفين من "هوت هوسبيتاليتي".

وتتميز الصالةالجديدة بأجواء مشرقة متجددة الهواء، وأناقة مترفة تجسدها تجهيزاتها وديكوراتها التي تجمع بين خشب الماهوجني والجلد، على خلفية من درجات اللون الأبيض الدافئ والتوبياري الأخضر وتركيبات الإضاءة المعاصرة. وتتيح الصالة للمسافرين تسهيلات للاستحمام، إلى جانب الاتصال بشبكة واي فاي مجانية، ومجموعة من المجلات والصحف، والاستمتاع ببوفيه زاخر بالمأكولات والمشروبات من الساعة 6 صباحاً حتى 9:30 مساءً يومياً. كما جهزت صالة طيران الإمارات بتسهيلات لأصحاب الهمم.

ويؤكد حرص طيران الإمارات على توفير صالة حصرية لمسافريها المميزين ضمن مبنى الركاب 1 في مطار شارل ديغول، التزام الناقلة بتوفير أرفع الخدمات لمسافريها على الدوام، وحرصها على الاستثمار المكثف لتوفير تجربة سفر رفيعة الجودة للمسافرين المميزين والمسافرين الدائمين.

وتجسد اتفاقية توفير الصالة الجديدة على علاقة الشراكة القوية بين طيران الإمارات ومجتمع مطار شارل ديغول في باريس، والتي بدأت في عام 1992، حيث سيتم خلال الشهر الحالي الاحتفاء بالذكرى السنوية الـ32 لتسيير خدمات الناقلة بين دبي وباريس.

يذكر أن مطار شارل ديغول في باريس يخضع حالياً لبرنامج تجديد من المتوقع أن يستمر حتى عام 2024. ويستهدف المشروع توسيع وتحديث مرافق المطار لتكون قادرة على استيعاب أعداد أكبر من الركاب، واستيعاب النمو المتوقع في الحركة الجوية من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 80 مليون مسافر سنوياً.