«سي بي آر إي»: أسعار العقار في دبي تنمو بأقوى وتيرة منذ 2014

أفاد تقرير صادر عن شركة العقارات الأمريكية العالمية «سي بي آر إي» عن تسارع نمو أسعار العقارات السكنية في دبي منذ عام 2014، حيث بلغ حجم المعاملات في سوق العقارات السكنية في الإمارة خلال يونيو 2023 نحو 9876 تصرفاً مسجلاً بزيادة بنسبة 18.8% عن العام السابق.

وصارت دبي، التي توجد بها أعلى ناطحة سحاب في العالم وجزر اصطناعية على شكل نخيل، واحدة من أسرع المدن نموا إذ بلغ عدد السكان 3.6 ملايين نسمة في الخامس من يوليو، وفقاً لمركز الإحصاء بالإمارة.

وازدهرت سوق العقارات في دبي في أعقاب انتعاش اقتصادي سريع بعد وباء كورونا وتيسير قواعد الإقامة.

وخلال ذات الفترة، نمت معاملات العقارات التي ما زالت على المخطط بنسبة 44.9%، في حين انخفضت معاملات السوق الثانوية بشكل هامشي بنسبة 0.5%. ومنذ بداية هذا العام حتى يونيو 2023، تم تسجيل ما مجموعه 57737 معاملة سكنية؛ وهو أعلى رقم تم تسجيله خلال 6 أشهر.

ونما متوسط الأسعار في الإمارة بأقوى وتيرة منذ أواخر عام 2014 حيث ارتفع بنسبة 17% هذا العام خلال النصف الأول 2023. وهذا ارتفاع من 15.9% النمو المسجل في الشهر السابق. وخلال هذه الفترة نما متوسط أسعار الشقق بنسبة 17.2%، ومتوسط أسعار الفلل بنسبة 15 %.

وفي يونيو 2023، بلغ متوسط أسعار الشقق 1294 درهماً للقدم المربعة، وبلغ متوسط أسعار الفلل 1525 درهماً للقدم المربعة.

وظل متوسط معدلات مبيعات الشقق هذه أقل من مستويات عام 2014 بنسبة 13%، ومع ذلك العديد من المجتمعات تجاوزت فعلياً ذروتها. ومن ناحية أخرى يبلغ متوسط معدلات مبيعات الفلل حالياً 5.5% أعلى من أرقام عام 2014.

وسجل «وسط مدينة دبي» أعلى معدل مبيعات للقدم المربعة في قطاع الشقق في السوق حيث وصل إلى 2440 درهماً، بينما سجلت «نخلة جميرا» أعلى معدل مبيعات للقدم المربع في قطاع الفلل في السوق والذي بلغ 4845 درهماً.

وتقول «سي بي آر إي» إنه ما دعم معدل النمو القوى هو ارتفاع مستويات النشاط حيث وصل إجمالي حجم المعاملات في منتصف العام إلى أعلى مستوى على الإطلاق خلال هذه الفترة حيث بلغ 57737 معاملة. وبالنظر إلى متوسط أسعار الشقق والفيلات فقد لوحظ نمو في الأسعار في 97 % من الشقق من الفيلات بالمجمعات السكنية التي تراقبها الشركة مقارنة بالعام الماضي. وتستحوذ المناطق السكنية الفاخرة والرئيسة على مستوى مرتفع من الطلب وتشهد نمواً كبيراً في الأسعار.